【环球网报道 记者 胡适真】美国《新闻周刊》报道称，当地时间18日在得克萨斯州达拉斯的一场活动中，美国前总统小布什讲话时犯了一个“重大错误”，他将乌克兰和伊拉克混淆，斥责俄罗斯对“伊拉克”发起的军事行动是“不合理和残酷的入侵”——而这种说法，正是那些批评小布什任内发动伊拉克战争的人常说的词。

据《新闻周刊》报道，小布什在南卫理公会大学校园中的布什图书馆发表了10分钟的演讲，期间他提到了正持续引发关注的俄乌冲突。

小布什称：“结果就是俄罗斯缺乏制衡，一个人就决定了对伊拉克发动完全不合理和残酷的‘入侵’。”小布什紧接着就意识到自己的错误，并改口称“我的意思是指乌克兰。”他随后又尴尬地补了一句“伊拉克也是”，并自嘲“我已经75岁了”。这引发听众哄笑。

报道还提到，当晚早些时候，小布什还称赞泽连斯基是“一个很酷的小伙子”，并称他是“21世纪的丘吉尔”。

《新闻周刊》回顾称，小布什在任美国第43任总统时，曾派遣美国军队至阿富汗和伊拉克进行了漫长的战争，他也因发动入侵战争招致大量批评。旷日持久的伊拉克战争常被批评是“残酷”且“不合理”的。有数据显示，在美国入侵伊拉克期间，数万名伊拉克平民被杀，另有4000名美军丧生。

任上发动战争，卸任后却指责其他国家，小布什的“口误”在社交媒体上引发网友讨论。

“当你75岁时，你可能开始觉得你做了一件可怕的事。”

“他在伊拉克作的恶让我一直不能平静！”

“魔镜魔镜告诉我，谁是七国集团中最有罪的？”

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