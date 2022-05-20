“推动构建中国与海湾合作委员会国家战略伙伴关系”线上国际研讨会19日在上海举行，图为与会代表和专家学者等通过视频方式参会。 中阿改革发展研究中心供图

人民网北京5月19日电 （记者李潇）19日，中阿改革发展研究中心举行“推动构建中国与海湾合作委员会国家战略伙伴关系”线上国际研讨会。中国、沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林、苏丹、埃及、伊拉克等国的40余位大使、专家学者出席。

上海外国语大学校长李岩松在开幕致辞中表示，中国与海合会国家友好关系源远流长，在中阿战略伙伴关系发展不断迈上新台阶的背景下，中国与海合会国家关系也踏上新的起点。改革与发展成为中国和海合会国家共同面临的时代任务，上海外国语大学、中阿改革发展研究中心愿为增进中海各领域交流提供力所能及的支持。

外交部中阿合作论坛事务大使李琛在主旨发言中说，近年来，中海关系发展势头良好，成果丰硕，成为南南合作典范。双方在政治互信、经贸发展、抗疫合作、人文交流及地区和国际问题上协调日益密切。中海建立战略伙伴关系的条件已经成熟，希望未来双方在同行中创造机遇，在合作中实现发展，推动中阿关系提质升级。

沙特科研与知识交流中心主席叶海亚·本·朱奈德在发言中提到中国与海合会国家之间的文化交流互动。他指出，除了加强工业、商业和政治等方面的交流外，还应从语言、翻译、教育和外宣等层面加深双方的联系纽带，并在沟通上实现真正的突破。

上海国际问题研究院学术咨询委员会主任杨洁勉表示，在当前世界的动荡变革期，中国和海合会不仅要以建立战略伙伴关系为契机共同有效应对“动荡”，而且还要以更大的进取意识和实干精神实施“变革”，共同推进世界和平发展事业。中海建立战略伙伴关系已经提上议事日程，需要在双方元首的引领和顶层设计下，加快确立基本原则、加强机制建设和有效合作，完备主要条件和筹划基本途径等进程。

在分论坛上，与会专家学者分别围绕“中海战略伙伴关系中的政治互信与安全合作”“中海战略伙伴关系中的经贸发展合作”“中海战略伙伴关系中的文明交流互鉴”三个议题展开研讨，并提出了有价值的观点与建议。

会议最后，李成文大使和加法尔大使作点评。他们指出，今年初，海合会多国外长和海合会秘书长集体访华，凸显海合会成员国对中国的高度重视以及双方关系的重要性和牢固性。中国与海湾合作委员会国家应主动而为，寻求机遇，务实发展双边关系，深化双方战略共识。在安全合作层面，双方应凝聚更坚定的共识；在经贸合作层面，双方表现出强烈的渴望；在文明交流互鉴层面，双方合作路径日益明晰。

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