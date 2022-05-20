新华社北京5月20日电 国务委员兼外长王毅19日晚在北京主持金砖国家同新兴市场和发展中国家外长视频对话会。金砖国家外长和哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、阿根廷、埃及、印尼、尼日利亚、塞内加尔、阿联酋、泰国等嘉宾国部长与会。

王毅表示，五年前，习近平主席倡议提出“金砖+”合作模式，得到各方积极支持和热烈响应，丰富提升了“金砖”价值。面对当前各种风险挑战，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都要重要。我们首次在外长层级举行“金砖+”对话活动，对于进一步拓展金砖国家同其他新兴市场国家和发展中国家合作，具有重要意义。

王毅提出三点意见：第一，要坚持多边主义；第二，要坚持聚焦发展；第三，要坚持合作共赢。

与会外长们认为，“金砖+”合作十分重要，有助于促进新兴市场国家和发展中国家团结合作，更好在国际事务中发挥作用，增加在全球治理中的代表性和话语权，更好维护发展中国家共同利益。与会外长们表示，要支持弘扬多边主义，坚持团结合作抗疫，加强南南合作。

(责编：胡永秋、白宇)