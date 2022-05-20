人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅主持金砖国家同新兴市场和发展中国家外长对话会

2022年05月20日17:07 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月20日电 国务委员兼外长王毅19日晚在北京主持金砖国家同新兴市场和发展中国家外长视频对话会。金砖国家外长和哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、阿根廷、埃及、印尼、尼日利亚、塞内加尔、阿联酋、泰国等嘉宾国部长与会。

　　王毅表示，五年前，习近平主席倡议提出“金砖+”合作模式，得到各方积极支持和热烈响应，丰富提升了“金砖”价值。面对当前各种风险挑战，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都要重要。我们首次在外长层级举行“金砖+”对话活动，对于进一步拓展金砖国家同其他新兴市场国家和发展中国家合作，具有重要意义。

　　王毅提出三点意见：第一，要坚持多边主义；第二，要坚持聚焦发展；第三，要坚持合作共赢。

　　与会外长们认为，“金砖+”合作十分重要，有助于促进新兴市场国家和发展中国家团结合作，更好在国际事务中发挥作用，增加在全球治理中的代表性和话语权，更好维护发展中国家共同利益。与会外长们表示，要支持弘扬多边主义，坚持团结合作抗疫，加强南南合作。

(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部