新华社约翰内斯堡5月19日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲地区新冠疫情仍在持续发酵。非洲疾病预防控制中心数据显示，截至19日，非洲新冠确诊病例累计超过1158万例，死亡病例累计超过25万例。联合国机构表示，受新冠疫情影响，2020年非洲约有5500万人陷入极端贫困。

南非国家传染病研究所19日公布的数据显示，该国24小时内新增确诊病例7238例，累计确诊超过390万例；新增死亡病例12例，累计死亡超过10万例。

南非科学和工业研究委员会资深研究员里德万·苏利曼说，本次由新冠病毒奥密克戎毒株亚型BA.4和BA.5导致的疫情高峰已经到来，不过与前几次高峰相比，本次住院人数和死亡人数大幅下降。

他说：“到目前为止，南非在本次感染高峰中的住院和死亡人数仍然很低……由于大部分人已经拥有了免疫力，住院和死亡人数明显减少。”

纳米比亚卫生部18日说，该国过去24小时内新增确诊病例595例，其中44例是再次感染。

非洲疾控中心副主任艾哈迈德·奥格韦尔19日表示，伴随非洲大陆新冠病例增加，“在可预见的未来，非洲出现新冠病毒新变异毒株的可能性很大”。

非洲疾控中心建议增加检测，以便确定新冠病毒传播轨迹，找出变异毒株可能出现的地区，并呼吁非洲各国加强疫苗接种。

联合国非洲经济委员会14日在塞内加尔首都达喀尔发布报告说，受新冠疫情影响，2020年非洲约有5500万人陷入极端贫困。

报告说，这严重影响了非洲20多年来的减贫工作。非洲国家中，资产少、工资低、信贷有限和非正规就业人群极易因新冠疫情等因素影响陷入极端贫困。

联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭近日在达喀尔表示，非洲国家需要加强其内部资源调动，且必须设法获得资金才能真正复兴经济。（执笔记者：荆晶；参与记者：田耘、陈诚、吉莉、滕军伟、汪平、王子正）

(责编：于洋、燕勐)