新华社北京5月20日电 德国总理奥拉夫·朔尔茨19日说，乌克兰加入欧洲联盟“没有捷径”可走，如果欧盟破例允许乌克兰“火线入盟”，那对其他苦等多年申请入盟的西巴尔干地区国家不公平。

朔尔茨说：“加入欧盟的路没有捷径……入盟程序不是几个月或几年的事情（而是更长时间）。”

他说，如果欧盟对乌克兰破例，那对阿尔巴尼亚、塞尔维亚等几个已经取得候选国地位、但尚未获批入盟的西巴尔干地区国家来说不公平。“这些年来，他们一直在进行密集的改革，以准备入盟。我们要对他们信守承诺，这不仅关系到我们的信誉。他们的融入在今天比以往任何时候都符合我们的战略利益。”

4月6日，德国总理朔尔茨在位于柏林的德国联邦议会接受问询。新华社记者单宇琦摄

据法新社报道，欧盟成员国领导人去年10月在斯洛文尼亚召开峰会时重申欧盟扩员的意愿，但没有敲定几个西巴尔干地区候选国的入盟时间表，令这些国家颇为失望。

朔尔茨今年4月曾为这些国家说话，称在俄罗斯与乌克兰冲突的新形势下，欧盟应该加速这些国家的入盟程序。

俄乌冲突2月24日升级后，乌总统弗拉基米尔·泽连斯基2月28日签署乌克兰申请加入欧盟的文件，呼吁欧盟启动“新的特殊程序”迅速吸纳乌克兰。不过，欧盟27国在3月上旬举行的峰会上排除乌“火线入盟”的可能性，部分欧盟成员国领导人明确表达反对乌克兰快速入盟的态度。乌克兰总统府官员4月说，乌方已经填写完毕申请入盟的“问卷调查表”，期望欧盟6月决定授予乌克兰候选国地位。

5月17日，在马里乌波尔，乌克兰武装人员在护送下乘坐巴士离开。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫17日发布通报说，被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员已于16日开始投降。新华社发（维克托摄）

法国总统埃马纽埃尔·马克龙先前表示，乌克兰加入欧盟可能需要“数十年”。泽连斯基当时回应称，这对乌克兰“不公平”，“好比一家人聚在一张桌前，你也被邀请了，但没有给你安排椅子”。

乌克兰方面19日没有正面回应朔尔茨的说法。不过乌外交部长德米特里·库列巴在社交媒体推特上发文批评一些欧洲国家差别对待乌克兰。他说，乌克兰受到这些国家的“二等对待”，“伤害了乌克兰人的感情”。“一些欧洲国家过去对乌克兰的欧洲定位予以战略性模糊对待，这种做法已经失败了，必须结束。”

俄乌冲突升级之初，乌克兰和一些欧洲国家多次指责德国对俄立场不够强硬。随着局势发展，德国转变外交和防务政策，同意向乌克兰输送重型武器。

朔尔茨19日呼吁欧盟在短期内通过其他途径，以更为快速、具体、务实的方式帮助乌克兰。（王宏彬）

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