人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

德国总理朔尔茨：乌克兰加入欧盟“没有捷径”

2022年05月20日14:16 | 来源：新华社
小字号

新华社北京5月20日电 德国总理奥拉夫·朔尔茨19日说，乌克兰加入欧洲联盟“没有捷径”可走，如果欧盟破例允许乌克兰“火线入盟”，那对其他苦等多年申请入盟的西巴尔干地区国家不公平。

朔尔茨说：“加入欧盟的路没有捷径……入盟程序不是几个月或几年的事情（而是更长时间）。”

他说，如果欧盟对乌克兰破例，那对阿尔巴尼亚、塞尔维亚等几个已经取得候选国地位、但尚未获批入盟的西巴尔干地区国家来说不公平。“这些年来，他们一直在进行密集的改革，以准备入盟。我们要对他们信守承诺，这不仅关系到我们的信誉。他们的融入在今天比以往任何时候都符合我们的战略利益。”

4月6日，德国总理朔尔茨在位于柏林的德国联邦议会接受问询。新华社记者单宇琦摄

据法新社报道，欧盟成员国领导人去年10月在斯洛文尼亚召开峰会时重申欧盟扩员的意愿，但没有敲定几个西巴尔干地区候选国的入盟时间表，令这些国家颇为失望。

朔尔茨今年4月曾为这些国家说话，称在俄罗斯与乌克兰冲突的新形势下，欧盟应该加速这些国家的入盟程序。

俄乌冲突2月24日升级后，乌总统弗拉基米尔·泽连斯基2月28日签署乌克兰申请加入欧盟的文件，呼吁欧盟启动“新的特殊程序”迅速吸纳乌克兰。不过，欧盟27国在3月上旬举行的峰会上排除乌“火线入盟”的可能性，部分欧盟成员国领导人明确表达反对乌克兰快速入盟的态度。乌克兰总统府官员4月说，乌方已经填写完毕申请入盟的“问卷调查表”，期望欧盟6月决定授予乌克兰候选国地位。

5月17日，在马里乌波尔，乌克兰武装人员在护送下乘坐巴士离开。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫17日发布通报说，被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员已于16日开始投降。新华社发（维克托摄）

法国总统埃马纽埃尔·马克龙先前表示，乌克兰加入欧盟可能需要“数十年”。泽连斯基当时回应称，这对乌克兰“不公平”，“好比一家人聚在一张桌前，你也被邀请了，但没有给你安排椅子”。

乌克兰方面19日没有正面回应朔尔茨的说法。不过乌外交部长德米特里·库列巴在社交媒体推特上发文批评一些欧洲国家差别对待乌克兰。他说，乌克兰受到这些国家的“二等对待”，“伤害了乌克兰人的感情”。“一些欧洲国家过去对乌克兰的欧洲定位予以战略性模糊对待，这种做法已经失败了，必须结束。”

俄乌冲突升级之初，乌克兰和一些欧洲国家多次指责德国对俄立场不够强硬。随着局势发展，德国转变外交和防务政策，同意向乌克兰输送重型武器。

朔尔茨19日呼吁欧盟在短期内通过其他途径，以更为快速、具体、务实的方式帮助乌克兰。（王宏彬）

(责编：于洋、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部