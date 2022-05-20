新华社北京5月20日电 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克19日说，与俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）签有供气合约的54家企业中，大约一半已经开设俄罗斯货币卢布的付款账户。

诺瓦克在一个论坛上说：“付款期限要到了……现在的情况是，一些大企业已经开户，支付（天然气账单），或者是准备好按时交费。接下来几天，我们就能知道，谁用卢布支付，谁拒绝支付。”

这是4月2日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的卢布纸币和硬币。新华社记者白雪骐摄

俄罗斯与乌克兰冲突2月24日升级以来，美国、欧洲联盟等对俄罗斯施加多项经济制裁。俄总统弗拉基米尔·普京继而于3月31日签署与“不友好”国家和地区以卢布进行天然气贸易结算的总统令。

依照这一命令，“不友好”国家和地区的客户须在俄银行开设一个外币账户和一个卢布账户，欧洲客户要在支付前48小时内完成货币转换。新规从客户支付4月供气费用开始适用。

在此之前，俄气位于欧盟地区的几乎所有客户都用欧元或美元结算。

这是4月28日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯天然气工业股份公司标识。新华社发（亚历山大摄）

俄气4月27日宣布，由于波兰和保加利亚拒绝以卢布结算，停止向这两国供气。两国由此成为“卢布结算令”生效后首批被停气的欧洲国家。

从5月20日开始，不少欧洲能源企业将陆续迎来交纳4月俄方供气费用的最后期限。

近几天，欧洲几家主要能源企业均在加紧用卢布向俄方支付费用。意大利埃尼公司表示已经在俄银行开户。德国最大的俄罗斯天然气进口商尤尼珀公司说正在向俄银行账户汇欧元。法国昂吉集团表示，将在月底前完成支付。

芬兰能源供应商加苏姆公司则表示不打算遵守卢布结算令，本周将把双方结算纠纷诉诸仲裁。

5月18日，欧盟委员会主席冯德莱恩在比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部发言。欧盟委员会18日发布一份投资计划，总额约3000亿欧元，希望今后几年多措并举，减少对俄罗斯化石燃料的依赖，并借机加快向清洁能源转型。新华社记者郑焕松摄

据路透社报道，欧盟发给成员国关于如何遵守对俄制裁的指导建议中，没有清楚写明在俄开设卢布账户是否违反制裁措施。如果一国企业违反制裁，欧盟的问责对象是该国政府。

有消息人士先前表示，依据卢布结算令，俄气客户向俄罗斯天然气工业银行支付外币后，双方交易就算结束。接下来，银行方面把这些外币自动换成卢布，并且这一过程不经由俄罗斯中央银行，因此没有违反欧盟对俄相关制裁。

欧盟所使用的天然气约40%进口自俄罗斯。欧盟此前宣布，计划把今年以内对俄天然气需求减少三分之二。（郭倩）

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