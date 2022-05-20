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综合消息：意大利和瑞典分别报告首例猴痘病例

2022年05月20日14:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月20日电 综合新华社驻罗马、斯德哥尔摩记者报道：意大利国家传染病研究所19日报告，发现该国首例猴痘确诊病例；瑞典公共卫生局19日也发表声明说，首都斯德哥尔摩地区确诊首例猴痘病例。

　　意大利的首位确诊患者从西班牙加纳利群岛度假后返回意大利，目前已在意大利国家传染病研究所斯帕兰扎尼医院被隔离。意大利高等卫生研究院表示，已成立一个由业界专家组成的特别工作组来“持续监测全国情况”。

　　据瑞典公共卫生局介绍，该国的确诊患者病情不严重，但已接受治疗。目前还不清楚该病例是在哪里被感染，相关调查正在进行中。瑞典公共卫生局向政府建议，将猴痘列为对社会有危害的疾病，以采取相应措施防止其进一步传播。瑞典卫生和社会事务大臣莱娜·哈伦格伦的新闻官表示，政府将尽快决定是否将猴痘列为对社会有危害的疾病。

　　猴痘是一种病毒性人畜共患病。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与患者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在数周内康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。（参与记者：贺飞、付一鸣）

(责编：于洋、燕勐)

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