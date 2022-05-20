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东帝汶新总统宣誓就职

2022年05月20日13:17 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达5月20日电（记者余谦梁　郑世波）帝力消息：东帝汶新总统奥尔塔20日在帝力国民议会大厦宣誓就职。

　　奥尔塔在就职仪式上说，他将执行和捍卫东帝汶宪法和法律，并将全部精力投入到捍卫和巩固东帝汶独立和民族团结中。

　　奥尔塔呼吁东帝汶不同党派和政治派别之间保持团结。他说，只有团结才能实现人民所期待的发展目标。他同时承诺会大力推动国内粮食安全，消除营养不良问题和降低贫困，提高母婴卫生服务水平。

　　奥尔塔表示，东帝汶将协助推动区域和全球和平，加强同邻国的关系，并期待在其任内加入东南亚国家联盟。

　　奥尔塔生于1949年，1974年开始投身争取国家独立运动，1996年获得诺贝尔和平奖。东帝汶独立后，奥尔塔曾任东帝汶首任外长，并在2006年政局动荡后出任政府总理。2007年到2012年奥尔塔出任东帝汶第二任总统。

　　在今年3月19日举行的东帝汶总统选举首轮投票中，奥尔塔获得46.6%的选票，但得票率未能过半，和时任总统卢奥洛进入第二轮选举。根据东帝汶国家选举委员会公布的最终计票结果，奥尔塔在4月19日举行的第二轮投票中以62.1%的得票率击败对手当选。

　　东帝汶位于印度尼西亚东南部努沙登加拉群岛最东端，曾经是葡萄牙的殖民地，上世纪70年代又被并入印尼版图，2002年5月20日宣布独立。该国实行议会制，总理为政府首脑。总统为国家元首、国家武装部队统帅，有权解散议会并发起大选，经普选产生，任期5年。

(责编：于洋、燕勐)

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