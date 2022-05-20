新华社贝鲁特5月19日电（记者刘宗亚）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）特派团团长兼部队指挥官拉萨罗19日呼吁联合国、黎巴嫩和以色列参加的三方会议应“着重寻找解决方案”，实现“取得建设性成果”的目标。

当日，联黎部队、黎巴嫩武装部队和以色列国防军三方高级官员在黎巴嫩南部纳古拉镇举行会议。拉萨罗在会上表示，希望通过三方会议和联黎部队的其他联络和协调机制实现“取得建设性成果”的目标。他说：“（联合国）安理会强调三方机制的重要性，这是化解紧张局势和避免误判的重要工具。”

会上讨论的问题包括120公里长的“蓝线”（黎以临时停火线）一带发生的事件、侵犯领空以及严重违反联合国安理会第1701号决议的行为。

联黎部队主持的三方机制是2006年黎以战争结束后不久设立的，以协调以色列国防军从黎巴嫩南部撤出以及通过联黎部队向黎巴嫩武装部队移交权力。三方机制帮助黎巴嫩武装部队和以色列国防军就有争议的问题达成务实协议，并在三方之间建立信任和信心。

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