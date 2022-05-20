新华社北京5月20日电 5月19日晚，国务委员兼外长王毅在北京主持金砖国家同新兴市场和发展中国家外长视频对话会。

王毅说，发展是我们的共同追求，也是全球治理的使命所在。当前，南北发展鸿沟不断扩大，国际发展合作动能减弱，疫情使发展中国家的处境雪上加霜。我们要推动国际社会把发展置于全球治理的优先位置，谱写共同发展的“主旋律”，奏响可持续发展的“交响乐”。中方愿加大发展合作投入，同各国一道，推动全球发展倡议走深走实，构建全球发展伙伴关系，营造有利于发展的国际环境，让发展成果惠及更多发展中国家。

王毅表示，当前，“逆全球化”趋势不断抬头，单边制裁和科技壁垒大行其道，对新兴市场和发展中国家经济社会发展造成严重影响。我们要坚持挂钩而不脱钩、补链而不断链，让发展中国家更好融入国际分工合作，共享全球化的红利。科学技术是人类共同财富，不是战略博弈的工具，不能筑起“小院高墙”，打压别国科技创新。要推进全球科技治理，让发展中国家搭上创新发展的快车。要加强全球卫生治理，确保疫苗在发展中国家公平可及，弥合免疫鸿沟。

(责编：胡永秋、白宇)