新华社联合国5月19日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军19日呼吁国际社会加强协调行动，稳定全球粮食市场。

张军在当天举行的安理会冲突与粮食安全问题公开辩论会上表示，此次粮食危机是因供应减少、流通受阻，特别是价格上涨造成的。为弥补供应缺口，国际社会要共同努力，寻找多元粮食供应，维护国际农产品贸易平稳运行。让乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯的农产品和化肥重回国际市场具有重要意义。中方呼吁尽快取消单边制裁措施对粮食生产和出口的限制，让粮食生产和供应稳定畅通起来。

张军说，受新冠疫情、极端天气、经济衰退、地缘冲突等多重因素叠加影响，当前粮食价格大幅上涨，供需不平衡问题进一步突出，广大发展中国家遭受剧烈冲击。国际社会要全面审视粮食安全问题，及时疏通粮食产业链供应链的“堵点”和“断点”，共同应对全球粮食安全挑战。

关于国际援助，张军表示，过去一年有53个国家或地区约1.93亿人面临粮食不安全问题，今年的情况只会更糟糕。阿富汗、叙利亚、黎巴嫩以及非洲之角、萨赫勒地区国家高度依赖粮食进口，国际社会特别是发达国家要加大提供紧急粮食供给和援助，向妇女、儿童等脆弱群体提供及时精准的帮扶。保障国际救援机构人道准入十分重要。

他说，许多国家由于粮价攀升面临国际收支平衡压力，国际金融机构、发达经济体要向面临特殊困难的发展中国家加强政策和融资支持。个别国家应当采取负责任的货币政策，充分考虑本国利率调整的外溢效应，避免加重有关发展中国家的偿债负担、削弱它们的粮食购买力。

关于粮食系统的转型和改革，张军表示，要推动深层次转型，增强全球粮食系统韧性。世界粮食供需格局呈现生产国高度集中、消费国高度分散的特点，这导致粮食供需平衡极易受到极端天气、疫情、武装冲突等突发因素影响。要增强全球粮食系统抵御风险的能力，关键是要有长远和战略眼光，帮助广大发展中国家提升粮食自我保障能力，增加农业农村投入，加快农业科技进步，改善农业基础设施，扩大粮食供给。

他表示，发达国家应减少贸易和技术壁垒，在资金、技术、市场、能力建设等方面给予发展中国家更多帮助，为构建高效、开放、公平的全球粮食供应体系发挥应有作用。

张军指出，中国始终把解决人民吃饭问题作为治国安邦的首要任务。中国提出全球发展倡议，将粮食安全作为重点合作领域，致力于为应对全球粮食挑战作出积极贡献。

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