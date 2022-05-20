新华社洛杉矶5月19日电（记者谭晶晶）美国波音公司的载人飞船“星际客机”19日发射升空，进行不载人试飞，踏上前往国际空间站的旅途。

美国东部时间19日18时54分（北京时间20日6时54分），“星际客机”搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型运载火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。随后，飞船与火箭顺利分离，飞船进入预定轨道。

按计划，“星际客机”将于美东时间20日19时10分（北京时间21日7时10分）抵达国际空间站进行对接。

据美国航天局介绍，“星际客机”携超过500磅（约合226公斤）的美国航天局货物、宇航员补给以及超过300磅（约合136公斤）的波音货物前往空间站。飞船将在轨停留5天，预计于25日离开空间站，携超过600磅（约合272公斤）空间站物资返回地球。

这是“星际客机”第二次不载人试飞。它于2019年12月进行首次不载人试飞，但未能进入预定轨道，被迫取消前往国际空间站的计划，提前返回地球。调查显示，软件缺陷或是首飞失利的主要原因。此后，原定2021年8月进行的“星际客机”第二次不载人试飞由于火箭推进系统故障推迟。

自2011年美国航天飞机退役后，美国大力发展商业载人航天。波音公司和太空探索技术公司于2014年从美国航天局获得载人飞船项目合同，分别建造“星际客机”载人飞船和载人版“龙”飞船，向国际空间站运送美国宇航员。

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