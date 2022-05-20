新华社北京5月19日电 综合新华社驻伦敦、洛杉矶记者报道：英国卫生安全局18日发表公报说，该国再增两例人感染猴痘病例（下称猴痘病例），目前已累计9例确诊。美国疾病控制和预防中心18日确认美国出现今年以来本国首例猴痘病例。世界卫生组织当晚表示，英国有可能出现更多猴痘病例。

2022年3月27日，在英国伦敦，人们佩戴口罩出行。新华社记者 李颖 摄

英国卫生安全局当天说，新增的两例猴痘病例分别来自伦敦和英格兰东南部。在5月6日至15日，英国已确诊7例猴痘病例。该国最近发现的病例没有去过猴痘流行的国家旅行，可能是通过社区传播感染。

英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊·霍普金斯说，这一情况是“罕见和不寻常的”，“这些最新病例以及欧洲各国的病例报告证实了我们最初的担忧，即猴痘可能会社区传播”。

世卫组织18日发布关联英国猴痘病例的公报，称目前尚未确认这些病例的感染源，依据已知信息判断，感染似乎在英国发生，目前尚不清楚猴痘病毒在英国本土的传播程度，有可能发现更多病例。该机构建议英国继续强化公共卫生措施。

据媒体报道，葡萄牙、西班牙和美国近期也相继报告发现猴痘确诊或疑似病例。截至18日，葡萄牙已报告5例猴痘确诊病例，另有15例疑似病例；西班牙报告超过20例疑似病例。这些感染者全部为男性。

美国疾病控制和预防中心18日确认，美国马萨诸塞州出现1例猴痘病例，这名感染猴痘的成年男子近期曾赴加拿大旅行。美国媒体报道称，这是2022年美国确诊的首例猴痘病例。

2022年5月17日，医护人员在美国纽约一家医院外转运病人。新华社记者 王迎 摄

美疾控中心表示，该机构正与马萨诸塞州公共卫生部门共同调查这一病例。美疾控中心敦促美国医疗机构密切关注疑似猴痘引起的皮疹患者，无论他们有无相关旅行史，或者是否属于感染猴痘的高风险人群。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重。

世卫组织指出，猴痘病毒有西非进化枝和刚果盆地（中非）进化枝。据记载，该病毒西非分支的病死率约为1%，其刚果盆地分支的病死率可能达10%。孕妇在怀孕期间感染猴痘可能导致并发症、新生儿先天性猴痘或死产。虽然曾有疫苗和特定疗法获批用于治疗猴痘，但并未广泛应用。

刚果（金）1970年发现首例人感染猴痘病例。英国国民保健制度网站显示，猴痘主要由西非或中非部分地区的野生动物传播，在英国感染风险非常低。该机构建议，在西非和中非旅行时，可通过用肥皂洗手、食用彻底烹饪熟的肉等方法降低猴痘感染风险。（参与记者：郭爽、谭晶晶）

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