新华社上海5月19日电 题：中国怎么都是错？“美式逻辑”太荒谬

新华社记者周蕊

因新冠疫情导致工业生产放缓，中国被美西方一些人指责“冲击”了世界供应链；中国多措并举加快推动复工复产、企业员工勤奋敬业，又被美西方一些人指责中国的“工作文化”“冲击”了美国工人。中国怎么做都是错！如此前后矛盾的横加指责，背后没有任何事实依据，完全是美国等西方国家“逢中必反”的荒谬逻辑作怪。

近段时间以来，受疫情点多、面广、频发的影响，长三角、珠三角等中国制造产业链聚集地遭遇冲击，一些外向型工厂暂时停工停产。在全球供应链产业链紧密连接的今天，链条上任何企业的生产节奏变化，都会逐层传导影响下游企业，这本是经济全球化背景下的客观经济规律。“中国制造”深度嵌入全球供应链产业链，既会对链条形成影响，也要承担链条变动带来的风险和挑战，如让中国汽车企业叫苦不迭的“芯片荒”就是明证。

既然是经济的客观规律，美西方一些人却又为何对中国的生产变动横加指责？究其原因，还是寻找“替罪羊”的老套路。受疫情冲击，美国出现供应链危机和人工短缺，为转移本国民众的不满情绪，一些政客和媒体就盯上了“中国制造”，为本国问题找到“完美”替罪羊。

也正是基于这样的“替罪羊”逻辑，美国汽车企业特斯拉创始人马斯克的一番公开言论才会被刻意曲解。马斯克日前在一个论坛上说，“我认为中国会出现一些非常强大的公司。中国有很多超级优秀、勤劳的人，他们对制造业有强烈的信念。他们愿意工作到午夜，工作到凌晨三点，他们甚至不想离开工厂。而在美国，人们正在努力避免工作。”

这番言论本来表达的是对中国制造业尤其是新能源汽车企业的看好，以及对中国人民勤劳敬业的“点赞”，却被一些西方媒体刻意曲解，甚至被变成攻击中国“工作文化”的例证。

勤劳是中国人民的可贵品质，正是一代又一代中国人的艰苦付出和不懈努力，才成就了包括制造业在内的中国经济数十年的快速发展奇迹。面对新冠疫情冲击，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，多措并举精准帮扶企业特别是骨干企业复工复产，为保证全球供应链安全和稳定作出了巨大贡献。

对此，美西方一些人不仅选择视而不见，反而想方设法“挑刺儿”“找茬儿”，中国不管说什么都不对，不管做什么都是错。可以说，事实真相从来不是美西方一些人评判事情的标准，“逢中必反”“嫁祸于人”才是他们最主要的考量。

抗疫不是过，勤劳岂是罪？奉劝美西方一些人，丢掉“逢中必反”的执念，停止嫁祸抹黑的“把戏”，秉持开放合作、理性包容的心态，才能更好应对疫情冲击等共同挑战、实现共同发展。

(责编：贾文婷、燕勐)