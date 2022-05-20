本报记者 赵晓霞

胡穗娟在荷兰丹华文化教育中心《中华字经》班授课多年。图为她在课堂教学中。

荷兰丹华文化教育中心供图

2019年7月13日，普吉孔子学院中方院长杨文波开设讲座《汉字偏误类型分析及教学对策》。

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作为世界上历史悠久、沿用至今的自源文字体系，汉字经历了漫长的发展过程，折射了中华文化的深厚积淀。掌握了汉字，便拿到了一把了解中国文化的钥匙，海外中文学习者既有此共识，也感慨学习汉字之不易。如何开展汉字教学，让海外中文学习者快速掌握汉字，也是国际中文教育从业者面临的挑战之一。

是教学基础也是重点

泰国宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波有多年的汉字教学经验，他认为，认识汉字、了解汉字，有利于让世界了解中国，洞悉中华文化。因此，汉字教学在国际中文教育中，既是基础，也是重点。“掌握汉字是学习中文的基础，基础不牢固，学生的中文水平提升就会受影响。在外国学生眼中，汉字结构复杂，笔画较多。汉字中多音多义字和音近字不少，这使得汉字教学一直以来都是国际中文教育的难点之一。”

《字词中的文化密码》的编著者、暨南大学教授周健表示，汉字的魅力不仅体现在其独特的形态上，更体现在其蕴含了大量的文化信息，从不同侧面反映了先民的思维方式等。

德国杜塞尔多夫汉园中文学校教师邓萌曾在国内中学教过语文，在她看来，国际中文教育中的汉字教学有独特性。“汉字教学是海外中文教学的一个重要环节。汉字教学水平直接影响着学生的中文水平和他们对中华文明的了解程度。现在，很多海外中文学校越来越重视汉字教学，例如汉园中文学校就专门开设书法课，在教授中文的同时，让学生了解汉字的结构。从学生反馈来看，效果还不错。”

汉字教学难在哪儿

正如上述一线教师和专家所言，汉字教学的重要性不言而喻，同时其教学难度也不可否认。

对于海外中文学习者而言，汉字教学究竟难在哪儿？邓萌认为，一方面，汉字是表意文字，是形、音、义的结合体，这与其他表音文字有很大区别。另一方面，汉字数量多，结构次序复杂，如“懦”“溪”，加大了学生正确识别、书写汉字的难度。

周健的感受是，外国学生习惯了字母组合式的书写，对于汉字这种由笔画、部件构成的方块字，一时很难适应。初学中文时，学生借助拼音，记一些常用语句开展对话，似乎还不难，但要求他们识记、默写汉字，就有些难度了。这就对教师和教学提出了相应的要求。

杨文波根据自己的教学经验分析认为，初期的汉字教学中，教学重点主要是汉字的“音”和“形”，其中难点为“形”。比如，以泰国学生为教学对象，因为泰语也有声调，所以对泰国学生来说，在学习初期读汉字并不难。难的是对汉字“形”的理解，具体表现为“难认”和“难写”。“泰文字形较为圆润，与汉字‘方块字’的字形差别较大，且前期笔画顺序、部件等结构单位的学习也让学生认读汉字难上加难。”

杨文波表示，随着汉字学习的深入，教学难点转为“义”。这时，所学词汇中的“音近字”“形近字”会让学习难度增加。

教学有道各显神通

在不少海外中文学习者眼里，汉字字形体现的独特魅力，是吸引他们学习、探究汉字的主要原因。如何激发海外中文学习者的汉字学习兴趣并让其一直保持下去，而不是畏难而退，是国际中文教育从业者一直以来都在努力求解的难题。

2007年荷兰丹华文化教育中心引进《中华字经》和《等级汉字》，开始用“新理念”开展教学。“所谓的新理念教学就是‘快速识字，提前阅读’。初学中文的孩子不依赖汉语拼音识字，而是强调在短时间内突破识字关。” 在丹华文化教育中心《中华字经》班有过7年授课经验的胡穗娟老师说。

为了让学生的识字过程变得有趣，胡穗娟设计出了让新生轻松学习中文的教学框架。在这一框架下，胡穗娟列出了具体的教学步骤，细化程度甚至具体到要采用哪些教学游戏。

邓萌的经验是，在汉字教学中，可以从形入手，了解汉字的演变过程。“例如会意字‘休’，在讲解‘亻’后，我会利用生动形象的图画引导学生进行联想，并以此为基础，引导学生理解‘休’字的含义。这样一来，学生不仅加深了对字形与字义的记忆，还提高了学习的兴趣。”邓萌说。

美国西雅图同乐中文学校的创始人李碧涛告诉记者，为了提高学生的识字效率，同乐中文总结出了一套“经典高频字学习法”。“比如，我们曾筛选经典著作《大学》里的60个高频字进行学习， 在孩子们对经典的反复诵读中，高频字反复出现，识记也就水到渠成。此外，对每个汉字的讲解，我都遵循‘生动形象，寓意关联’的原则，用形象、直白、容易理解的语言和动作给孩子们讲解。”

相比海外中文学校的学生，杨文波的教学对象年龄较长。他提醒道，在初期的汉字教学中，教师可借助部分象形字的注解视频，抛砖引玉，消解学生的畏难情绪；同时，借助这些视频也要注意“度”，不能给学生造成汉字都是“图画文字”的错觉。

(责编：贾文婷、燕勐)