人民网开罗5月20日电 （记者黄培昭）岁月不居，时节如流。开罗中国文化中心今年迎来了二十周年华诞之喜。二十载不忘初心，辛勤耕耘；二十载砥砺前行，硕果累累。今天的开罗中心不仅是对埃及社会和民众展示中国发展、宣传中国智慧的窗口，更已成为深化两国各领域合作基础、促进两国人民民心相通的桥梁与纽带。

开罗中国文化中心是新世纪中国政府在海外开设的第一个大型文化中心。自成立以来，中心始终致力于发展与埃及各文化艺术教育机构合作关系，积极举办各类宣介中国文化和旅游方面的活动，努力增进中埃两国人民的相互了解和友谊。

为庆祝开罗中国文化中心成立二十周年，自2022年初开始，中心以线上和线下相结合的方式持续举办一系列主题文化旅游活动，还将陆续推出“文化展映、旅游推广、文体赛事、影视展播、音乐会演、‘心’路历程评选、主题节庆”等七大版块、二十余项精彩纷呈的活动。

“文化展映”版块主要讲述历史与当下。中埃同属文明古国，陶瓷和丝绸作为古丝绸之路的重要商品和文明交流标志物，在中埃友好交往中有重要的历史和文化价值。20世纪以来，在埃及福斯塔特遗址发掘出土的中国瓷片数量惊人。“浙江考古与中华文明——浙江青瓷巡礼”展览将通过线上数字化呈现和线下近三十件工艺美术大师作品展示相结合的方式，以瓷为媒，勾勒出中埃的青瓷故事，阐述中埃两大古老文明的相遇。6月，“丝路霓裳”展览将为埃及观众呈现视觉盛宴。中心还将携手埃及当地电视台和CGTN合作拍摄“当法老遇上三星堆”纪录片，促进中埃文明对话。

“旅游推广”版块着重展示大美中国。2022“中国旅游文化周”将于6月与埃及民众相约云端，以微短视频、海报、片花等形式展现我国的大美河山和深厚的文化底蕴。8月，“乐绘江南里——中国浙江民歌海外云展”将以浙江民歌为载体，同时结合文化、旅游等元素，传播浙江优秀民歌，展现中国人民的美好生活。

“文体赛事”版块激发青春的蓬勃力量。在埃及春风节，2022年“世界读书日”读书竞赛活动成功举办。4月30日，第二届“中华美食厨艺大赛”圆满落幕，吸引了近百名选手在云端积极参赛，又一次在埃掀起了“中餐热”。5月10日，开罗中国文化中心联合迪拜中阿卫视、北京语言大学、埃及苏伊士运河大学，成功举办（首届）中阿短视频大赛走进埃及暨中埃青年短视频文化交流活动（线上），推动中埃青年相识相交相知。6月3日，中心将携手中埃友谊促进会举办2022端午游园会暨龙舟表演赛。今年下半年，开罗中心还将举办“唱响埃及”华语歌曲邀请赛暨歌舞晚会等活动。

“影视展播”版块讲好中国故事。“深受西亚北非国家观众喜爱的演出项目征集活动”正在举办。6-7月，中国优秀电视剧“埃及展播季”将在尼罗河卫视文化频道等埃及主流媒体上与埃及观众见面。中心还将携手当地文化机构或电影院线等推出“中国电影文化周”活动。

“音乐会演”版块传播中国民族音乐的魅力。“良渚”遗址既是中华民族文明的发祥地，又是世界文明史上一颗璀璨的明珠。8月，浙江歌舞剧院浙江民族乐团将为埃及民众献上《印象良渚》民族管弦乐音乐会。

“‘心’路历程评选”版块赓续中埃人民友谊。8至9月，中心将举办“中国文化之友评选”系列活动，重点答谢20年来长期支持和与中心开展合作的埃及主要文化艺术机构、文化名流以及中埃新闻媒体等，开启新的合作篇章。“开罗中心成立20周年回顾展映”将选取珍贵影像材料，以视频播放形式回顾中心二十周年的历史。

“主题节庆”版块传播中国优秀传统文化。今年年初，开罗中心成功举办了丰富多彩的2022埃及“欢乐春节”系列活动。4月14日，开罗中心携手埃及儿童文化中心举办了斋月“中国文化之夜”，让埃及朋友欣赏中国文化和艺术，更能体会中华文明和阿拉伯伊斯兰文明互融互鉴互学的交流和对话之美。“天涯共此时——中秋节”系列活动也将在9月如约而至，进一步加深埃及民众对中国节庆文化习俗的认知和体会。

开罗中国文化中心将继续为埃及民众带来全方位的文化大餐，让他们充分领略中国文化艺术之美，感受中华文化魅力，进一步增进中埃两国人民的相互了解和深厚友谊。

二十年正青春，中心将继续扎根当地服务当地，不断提高本土化、专业化水平，提升各类文化活动的规模和吸引力，推动中埃文化和旅游交流与合作再上新台阶，继续为促进中埃两国文化交流和文明互鉴，促进民心相通做出积极贡献。

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