新华社达喀尔5月19日电（记者王子正）第14届达喀尔非洲当代艺术双年展19日在塞内加尔首都达喀尔拉开帷幕，中国首次作为主宾国参展。

本届达喀尔非洲当代艺术双年展以“锻造：浴火重生”为主题，展出来自全球28个国家的艺术作品。展览开幕式当天上午在中国援建的塞内加尔国家大剧院举行。塞内加尔总统萨勒出席开幕式，并在中国驻塞大使肖晗陪同下，参观了中国馆的展览。

萨勒在开幕式上说，中国是拥有数千年文明的伟大国家，文化精神体现在美轮美奂、巧夺天工的艺术作品中。中国人民成功地将天赋、文化和传统用艺术协调统一起来，令人钦佩。塞内加尔人应从中汲取灵感，为其艺术和文化活动带来更大的活力。

肖晗表示，本届达喀尔非洲当代艺术双年展中国作为主宾国，是该展览首次邀请非洲域外国家作为主宾国参展。这充分体现了塞内加尔和非洲艺术界对中国当代艺术的高度重视，体现了中非、中塞全面战略合作伙伴关系的勃勃生机。参展的中国作品将向世界尤其是非洲观众展示中国当代艺术的魅力和中国艺术家的创造力，架起人民心灵沟通的桥梁，促进人民之间的了解与友谊，助力打造更加紧密的中非命运共同体。

中国主宾国展览策展人岳洁琼介绍说，中国馆以“跃迁·活性能量”为策展理念，遴选了12位中国艺术家的24件作品，包含绘画、雕塑、装置和影像等多种艺术门类，旨在呈现中国当代艺术生态在全球性与本土化语境下的探索。

达喀尔非洲当代艺术双年展创办于1992年，旨在探讨新的艺术创作模式，发掘非洲艺术创作领域人才，推动非洲文化艺术事业发展，是撒哈拉以南非洲地区最具影响力的当代艺术双年展。本届展览将持续至6月21日。

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