本报北京5月19日电 （记者金歆）“中国与西方人权观的差异在哪儿？如何增进中西方人权观的沟通与交流？”中国新闻社19日在北京举办“东西问智库·中国人权发展道路专题研讨会”，邀请多位中外知名专家学者，围绕相关话题进行深入探讨。

中国新闻社社长陈陆军在研讨会上致辞时表示，当今世界正处在大变局的进程中，各种挑战和问题都亟须重新解读和回答。其中，人权日益成为国际社会关注的焦点，不同国家的人权理论及其实践正显示出不同结果，这也为世界人权理论发展提供良机和动力。中新社作为致力于架设世界沟通理解桥梁，促进中西文明交流互鉴的媒体，我们愿为中外有识之士提供平台，向世界传播专家学者们的真知灼见，共同推动中国和世界人权事业发展进步。

与会学者在发言中表示，中国在短短的几十年时间里，历史性地解决了绝对贫困问题，人民各项基本权利得到保障。中国人权事业发展取得的历史性成就，证明了中国人权发展道路的科学性、合理性。中国人权进步是实践兑现世界人权理论的新突破。中国的人权进步拓展了20世纪以来世界人权固有的发展道路，成为支持联合国人权理事会最坚定的大国力量，更为发展中国家重走人权提升之路提供了新的选项。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 16 版）

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