高通胀给美国民众带来的非对称影响，是美国社会长期以来富者愈富、穷者愈穷的真实写照。美式民主的异化已成为美国底层民众享有和实现人权的严重障碍

美国劳工部公布的数据显示，今年3月美国消费者价格指数同比增长8.5%，创下1981年12月以来最高纪录，4月同比增长8.3%，仍处于几十年来最高水平。这两年来，居高不下的通胀率已经成了美国挥之不去的梦魇，导致美国许多贫困家庭的日子更加难过。有的家庭甚至不得不面临“是给汽车加油，还是支付孩子的托儿费”的艰难抉择。高通胀下，美国贫困家庭的生活窘境，反映出美国贫富差距越拉越大的残酷现实。

高通胀吞噬美国民众可支配收入，低收入家庭首当其冲。数据显示，过去一年，美国劳动者的平均时薪增长5.6%，远低于当前的通胀率。高通胀对生活开支占预算大头的穷人伤害显著，但对富人的影响则小得多。美联储理事莱尔·布雷纳德表示，低收入家庭将77%的收入用于购买生活必需品，高收入家庭中这一数字仅为31%。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院的报告指出，受高通胀影响，预计今年美国贫富差距将进一步拉大，美国的贫困率也将继续上升。

高通胀给美国民众带来的非对称影响，是美国社会长期以来富者愈富、穷者愈穷的真实写照。美国是贫富分化最严重的西方国家，2021年基尼系数升至0.48，几乎是半个世纪以来的新高。美国智库政策研究院报告称，1990年至2021年，美国亿万富翁的总体财富增长了19倍，而同期美国中位数财富只增加了5.37%。新冠肺炎疫情发生后，美国实施“大水漫灌”政策，导致财政赤字飙升、货币超发，而真正受益的只有少数富人群体。英国牛津经济研究院测算，2020年3月至2021年1月，美国国内收入排名前20%人口的财富增加约2万亿美元，而排名后20%人口的财富减少逾1800亿美元。美国知名投资人斯坦利·德鲁肯米勒直言，美联储不计后果地印钞，是加剧社会财富水平两极分化的罪魁祸首。

贫富分化加剧社会不公，美国底层民众面临的人权问题日益严重。美国穷人感染新冠肺炎病例更多、死亡率更高并非偶然。疫情发生后，数千万美国人陷入食物危机，穷人预期寿命持续下降……美国穷人权益组织负责人巴伯指出，美国政府“在疫情期间忽视这个国家的穷人和低收入人群，做法是如此无德、令人震惊且极不公正”。当美国民众享有的生命权、健康权需要用财富的多少来衡量时，所谓“人人生而平等”只能成为空话，人人得享人权更是不现实的。

贫富分化痼疾难除，根源在于美国政治经济制度失灵、治理失序。美国政客大肆宣扬的美式民主，早已经沦为“富人有、富人治、富人享”的游戏。从2011年的“占领华尔街”运动，到去年的“大猩猩”对视华尔街铜牛事件，民众对贫富分化的不满和声讨从未停止。然而，美国政客不但没有拿出填平鸿沟的行动，还通过人为的政策选择进一步制造贫富差距。诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨认为，美国政治经济体制是造成经济不平等的元凶。美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯一针见血地指出，40年来，美国政治已成为一场圈内人的游戏，以牺牲绝大多数公民的利益为代价，来偏袒超级富豪和企业游说集团。

“国家有权利和义务制定适当的国家发展政策，其目的是在全体人民和所有个人积极、自由和有意义地参与发展及其带来的利益的公平分配的基础上，不断改善全体人民和所有个人的福利。”36年前，联合国大会通过的《发展权利宣言》如是写道。今天，美式民主的异化已成为美国底层民众享有和实现人权的严重障碍。走不出治理困境，美国只会欠下越来越多的人权债。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 16 版）

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