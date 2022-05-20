本报记者 彭 敏 花 放 张 杰 刘 刚

今年的国际古迹遗址日主题为“遗产与气候”，国际古迹遗址理事会呼吁各国强化灾害风险的管理措施，加强遗产和环境教育，同时通过开展南南合作和第三方合作，促进古迹遗址的保护。

气温升高、冰川融化、海平面上升、严重干旱等气象灾害正对古迹遗址造成威胁。一些国家在采取措施应对气候变化的同时，通过应用高新技术、增加投入等手段，加大对古迹遗址的保护力度。

墨西哥：新技术助力遗址发掘

大面积扫描整个保护区，扫描结果在数字地图和增强现实应用程序上呈现，无需砍伐树木、藤蔓，即可揭示植被下隐匿的景象。这是墨西哥将空中激光雷达技术应用到玛雅文明遗址考古中的场景。

玛雅人曾是中美洲的土著居民，创造了高度发达的文明。玛雅文明遗址散落在拉美广袤的热带雨林中，仅在墨西哥坎佩切州的卡拉克穆尔生物圈保护区内，就发现了525个玛雅考古遗址。该保护区面积7231平方公里，生活着350种鸟类和近100种哺乳动物，2014年被联合国教科文组织认定为世界文化和自然双重遗产。

繁密的植被对考古工作构成挑战。如何在揭开玛雅文明遗址神秘面纱的同时，不破坏当地独特的自然环境？新技术的应用正在解决这一难题。墨西哥伊塔卡大学考古学家托马斯·加里森介绍，通过使用空中激光雷达技术，考古工作者在卡拉克穆尔生物圈保护区发现了植被下面的大量遗存，包括房屋、宫殿、金字塔、大型广场、防御工事和灌溉系统等，勾勒出一个由城市、防御工事、农场和道路组成的庞大有机网络。

加里森说，空中激光雷达图像清楚地表明，玛雅文明有一个庞大的定居系统，其规模和人口密度被严重低估。之前对玛雅人口规模在1万到200万之间的推断是不全面的，新遗存的发现，可能使这一数字增加到2000万，相当于当时整个欧洲人口的一半。加里森认为，新技术的应用就像使用了“魔法”，极大加快了考古进程，堪称100年来玛雅考古取得的最重要进展。

德国：各方合作提供修复资金

德国共有约130万处古迹，其中51处被列入联合国教科文组织世界遗产名录。包括古迹遗址管理保护在内的事务，都由各联邦州政府负责。德国联邦政府专门成立了国家遗产保护委员会，对政府管理部门以及相关专业机构、人士等进行统筹、协调。

通过设立专门项目来资助文物保护和修缮工作是德国保护古迹遗址的一个重要手段。其中最具代表性的就是“国家宝贵文化遗产”项目，自1950年开始实施以来至2020年，德国联邦政府共投入超过3.87亿欧元，对超过700个古迹遗址的保护及修缮工作进行了资助。

不过，仅靠各级政府提供的资金还远不能满足古迹遗址保护和修缮的资金需求。各类基金会、协会及文物所有者的投入也起到了重要作用。

德国文物保护基金会是一家全国性的私人基金会，资金主要来自超过20万名长期活跃的私人捐赠者、基金会所管理的信托基金等。该基金会在2021年投入了1980万欧元，向520个文物保护项目提供资金，还向遭遇严重洪灾的地区额外投入约270万欧元的特别基金，专门用于修缮在洪灾中受损的古迹遗址。

德国文物保护基金会自1993年起，在每年9月的第二个星期日都会举办“文物古迹开放日”活动，将全国数千处平日较少开放的古迹遗址向公众开放。在古迹遗址开放现场，文物保护人员向公众详细讲解，专业人士演示文物保护、修复的方法和技术。主办方希望唤起人们对古迹遗址保护的兴趣和意识，让公众近距离感受文化遗产的价值。

印尼：多学科介入加强全面保护

印度尼西亚爪哇岛中部的日惹地区，拥有世界最大的单体佛教建筑婆罗浮屠。婆罗浮屠在梵文中的意思是“丘陵上的佛塔”，建于公元9世纪，占地面积1万多平方米。

婆罗浮屠的修复工作量非常庞大，印尼政府通过与国内外专业机构合作的方式进行修复。上世纪70年代，来自印尼和其他国家的近600名专业人员，将古迹上的100余万件石块进行编号、分类，经过清洁、修补、灌锡后保存。再将所有石块信息录入电脑，进行虚拟的排列组合，获得最优方案后，像拼图一样对整个古迹进行修复。

在对婆罗浮屠遗址的保护中，印尼重视多学科介入，从工程、化学、微生物学、地质学等角度综合评估和推进修复、保护工作。例如，重新嵌入管道以改善排水系统；加入由特殊材料制成的不渗透层和过滤层，以减少酸雨对建筑物的侵蚀。

在文物保护专家和工作人员的努力下，婆罗浮屠重新焕发生机，成为日惹乃至印尼著名的文化旅游胜地，还被联合国教科文组织列为世界文化遗产。为避免大量参观者涌入对台阶造成进一步磨损，婆罗浮屠遗址保护中心在寺庙石阶上铺设了木质楼梯，形成保护层。保护中心还为木质楼梯研发新材料涂层，让保护层与古迹原始风貌更和谐。

保护中心还制定应急预案，一旦有火山喷发的预警，中心就会组织人力用防水防火材质的篷布，对重要雕塑进行苫盖，防止酸性火山灰对遗迹造成破坏，并清理管道中堆积的火山灰，确保排水管道畅通。中心还对一些建筑物的地基进行加固，增强抗震能力。

印尼政府已将修护婆罗浮屠的经验应用到其他古迹遗址中。同样位于日惹地区的世界文化遗产巴兰班南神庙，2006年遭遇地震后，多座建筑倒塌，大量石材破损后散落在高塔旁。文物保护部门复制婆罗浮屠经验，对每一个石块进行编号，加固尚未倒塌的建筑塔身，用特殊的涂料和材料为所有石块“穿上”涂层，防止雨水和微生物对其造成腐蚀。

（本报墨西哥城、柏林、雅加达、北京电）

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 16 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)