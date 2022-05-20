巴西联邦共和国、俄罗斯联邦、印度共和国、中华人民共和国和南非共和国外长于2022年5月19日举行视频会晤，2022年金砖国家主席国中国主持会议。外长们重申金砖国家将继续巩固政治安全、经贸财金和人文交流“三轮驱动”合作架构，团结起来控制新冠肺炎疫情的传播和影响，加快落实2030年可持续发展议程，进一步拓展和深化金砖国家合作。外长们一致认为，面对当前国际形势新特点新挑战，金砖国家应该加强团结合作，携手应对。

外长们注意到，新冠肺炎疫情对人类造成前所未有的冲击和困难。外长们认识到与此相关的不确定性将影响全球范围实现可持续发展目标。外长们强调各种困难相互关联，进而重申国际社会需要加强团结合作，共同增强韧性。

外长们重申对多边主义的承诺，维护国际法，包括作为其不可或缺基石的《联合国宪章》宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用，在此体系中各主权国家合作维护和平与安全、推动可持续发展、促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，并基于相互尊重、正义、平等的精神加强合作。

外长们重申致力于加强和完善全球治理，推动构建一个更加敏捷、有效、高效、有代表性和负责任的体系，坚持在尊重各国主权、独立、领土完整、平等及彼此正当利益和关切基础上，开展包容协商与合作，以符合所有人利益。

外长们重申，必须确保各国人民特别是发展中国家人民，能够获取安全、有效、可及和可负担的诊断工具、药品、疫苗和关键医疗用品，确保疫苗公平分配，加快推进疫苗接种，弥合全球“免疫鸿沟”。外长们支持世界卫生组织在抗击疫情中发挥领导作用，支持“新冠疫苗实施计划”“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具倡议”等。外长们对金砖国家疫苗研发中心正式启动、建立金砖国家预防大规模传染病早期预警机制、通过《关于在人用医疗产品监管领域开展合作的谅解备忘录》表示支持。外长们呼吁在包括世界卫生组织在内的现有国际框架内，开展基于科学原则、基于证据决策、客观、包容、透明的溯源研究，反对污名化或干涉。

外长们强调全球经济治理对各国确保可持续发展至关重要，进一步忆及支持新兴市场国家和发展中国家拓展和加大参与国际经济决策和规则制定进程。外长们重申支持二十国集团在全球经济治理中发挥领导作用，强调二十国集团应保持完整、应对当前全球性挑战。外长们呼吁国际社会强化伙伴关系，强调要推动世界经济走出危机，实现强劲、可持续、平衡和包容的疫后经济复苏，必须加强宏观政策协调。外长们呼吁主要发达国家采取负责任的经济政策，管控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重冲击。

外长们呼吁从经济、社会和环境三个方面，以平衡、全面的方式落实联合国2030年可持续发展议程。

外长们支持开放、透明、公平、包容、非歧视的、基于规则的多边贸易体制，给予发展中国家特殊和差异化待遇，确保公平竞争环境，避免采取单边主义和保护主义等违背世贸组织规则的行动，支持一个强劲的、以基于份额、资源充足的国际货币基金组织为中心的全球金融安全网发挥中心作用。

外长们重申应恪守《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的目标、原则和规定，特别是基于各自不同国情的“共同但有区别的责任”和各自能力原则。外长们重申将通过国别和共同努力推动落实《巴黎协定》，并强调发达国家履行承诺的重要性，提供技术并动员可靠、充足、可预期、及时的额外气候融资，协助发展中国家应对气候变化。

外长们忆及在联合国安理会、联合国大会等场合就乌克兰问题表达的国别立场。外长们支持俄罗斯同乌克兰谈判。外长们讨论了对乌克兰境内外人道局势的关切，支持联合国秘书长、联合国机构和红十字国际委员会根据联大第46/182号决议提供人道援助的努力。

外长们强烈谴责一切形式和表现的恐怖主义，不论恐怖主义在何时、何地、由何人实施。外长们认识到恐怖主义、助长恐怖主义的极端主义和激进主义导致的威胁。外长们决心打击一切形式和表现的恐怖主义。外长们重申坚定致力于在尊重国际法，特别是《联合国宪章》和人权基础上，为预防和打击恐怖主义威胁的全球努力作出更大贡献，强调各国在打击恐怖主义方面负有首要责任，联合国应继续在该领域发挥核心协调作用。外长们反对在打击恐怖主义和助长恐怖主义的极端主义方面采取双重标准。

外长们重申致力于无核武器世界。外长们注意到中国、法国、俄罗斯、英国、美国领导人2022年1月3日发表的《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，特别指出“核战争打不赢也打不得”。

外长们重申致力于促进开放、安全、稳定、可及、和平的信息通信技术环境，强调加强对信息通信技术和互联网使用的共识与合作的重要性。

外长们支持关于人工智能技术的信息交流和技术合作。

外长们呼吁尊重民主和人权，强调不仅应在国内治理，也应在全球治理层面得到体现。外长们重申致力于促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，在互利合作的基础上构建人类命运共同体。

外长们赞赏中国作为主席国，以“在全球治理中进一步发挥新兴市场和发展中国家作用”为主题举行对话会。

外长们回顾金砖国家同其他新兴市场国家和发展中国家拓展合作的努力，支持根据金砖国家事务协调人2021年通过的修订版《金砖国家建章立制文件》，通过包容、平等和灵活的作法和倡议，进一步推进金砖外联活动和“金砖+”合作。

外长们支持通过讨论推进金砖国家扩员进程，强调有必要明确相关指导原则、标准和程序。

巴西、俄罗斯、印度、南非支持中国作为2022年金砖国家主席国，以“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”为主题开展工作。四国全力支持共同推动金砖国家领导人第十四次会晤取得圆满成功。

（本报北京5月19日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 02 版）

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