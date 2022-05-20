本报北京5月19日电 （记者白紫微）5月19日，金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛以视频方式在京开幕。中共中央总书记、国家主席习近平向论坛致贺信。南非非洲人国民大会主席、总统拉马福萨，阿根廷正义党主席、总统费尔南德斯等对论坛召开表示祝贺，来自10个国家的130余名政党领导人、智库和民间社会组织代表线上参会。中共中央对外联络部部长宋涛在开幕式上宣读习近平总书记贺信并致辞。

宋涛表示，习近平总书记向论坛致贺信，为金砖国家和发展中国家政党、智库和民间社会组织履行责任担当、助力推动全球共同发展指明方向。当前百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入新的动荡变革期，金砖国家应成为引领共同发展、推动国际合作、维护全球安全、促进人类进步的强大力量。金砖国家政党、智库和民间社会组织要发挥各自特色优势，推动金砖国家以及其他新兴市场国家、发展中国家和国际组织坚守全人类共同价值，在抗击新冠肺炎疫情、科技创新、绿色低碳、减贫脱贫等领域加强合作，践行真正的多边主义，摒弃冷战思维，推进全球发展倡议和全球安全倡议，推动落实联合国2030年可持续发展议程，携手迈向美好未来。

参会外方代表高度评价以习近平同志为核心的中共中央领导中国取得举世瞩目的发展成就，认为习近平总书记提出的全球发展倡议、全球安全倡议等重要主张为促进世界和平发展、推动构建人类命运共同体注入了新动力。金砖国家坚持开放包容、合作共赢的金砖精神，探索符合国情的发展之路，为促进新兴市场国家和发展中国家团结合作、推进全球治理作出重要贡献。面对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，金砖国家政党、智库和民间社会组织应增强命运与共意识，坚定维护以联合国为核心的国际体系，拒绝集团政治和阵营对抗，推动经济、社会和环境等领域协调发展，建设更加美好、公平、繁荣的世界。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 02 版）

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