本报记者 罗珊珊

今年是中国国际贸易促进委员会建会70周年。5月18日—19日，庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会在北京举行。

习近平主席发表视频致辞强调：“中国贸促会70年的历程，是中国不断扩大对外开放的重要体现，也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。”“中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大。”

本次峰会以“汇聚贸促力量、共促开放发展”为主题。有关国家领导人、国际组织负责人、商协会和贸促机构代表、企业代表共1.1万余人线上或线下出席活动。中国贸促会代表与会工商界发布了《全球贸易投资促进峰会北京倡议》（以下简称《倡议》）。在国际形势复杂动荡的背景下，中国成功举办这一峰会，秉持人类命运共同体理念，积极推进全球发展倡议，为世界经济复苏注入正能量。

服务中外企业，促进贸易投资

从恢复发展外贸到建设贸易大国，从引进外国资本技术到推动重大外资项目落地，从帮助企业走出去到推动共建“一带一路”……中国贸促会依贸而生、因促而兴，在新中国成立之初扬帆起航，在改革开放中勇立潮头，在新时代里奋楫笃行，取得令人瞩目成绩。

峰会上，中国贸促会会长任鸿斌表示，70年来，中国贸促会始终牢牢把握服务企业这个根本，连接政企、衔接内外、对接供需，为中外企业开展合作牵线搭桥，为维护企业权益保驾护航，为帮助企业纾困解难建言献策；坚持开拓创新，设立国内第一家国际商事海事仲裁机构，首创国际商标专利代理业务；做到胸怀天下，不断扩大国际朋友圈，携手各国工商界共促开放融通，为世界经济增长贡献智慧力量。

“中国贸促会成立以来，在维护和拓展国际商贸合作、吸引外资走进来等方面作出了诸多贡献，在国际经贸仲裁、知识产权服务、商事调解等专业领域取得卓越成绩。”路易达孚集团北亚区首席执行官陈嘉渊表示，中国市场一直是路易达孚全球价值链上的重要一环，更是路易达孚在全球布局、寻求合作发展的重中之重，希望继续与中国贸促会携手，助力构建更具韧性的全球粮食供应链，促进国际农产品贸易行业良性发展。

达成合作共识，携手共克时艰

本次峰会既叙往昔友谊，又商全球经贸合作大计。

当前，百年变局和世纪疫情交织，经济全球化遭遇逆流，世界进入新的动荡变革期。各国工商界对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加迫切。

凝聚广泛共识，与会工商界共同发起《倡议》。《倡议》提出共同应对疫情挑战、促进世界经济企稳复苏、携手聚力跨越发展鸿沟、积极推进创新、推动绿色低碳可持续发展等内容。

与会企业代表皇家加勒比游轮亚洲区主席刘淄楠表示，新冠肺炎疫情发生以来，全球经济发展遭遇“寒流”，国际社会普遍期盼经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。中国举办全球贸易投资促进峰会，为加强全球工商界交流合作提供了重要平台，表明了中国一如既往坚持真正的多边主义、践行共商共建共享的全球治理观、促进全球发展的决心，这让我们备受鼓舞，更加坚定在华发展信心。

普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚则用“信心、责任、机遇”三个词来概括他对《倡议》的理解。他说，多个国家的贸易投资促进机构和工商界人士齐聚于此，共同发出《倡议》，着力推动各国政府加强政策协同，推进贸易投资自由化便利化，释放了合作共赢的强烈信号，给予工商界极大的信心，同时也激励着我们要把维护全球产业链供应链安全作为企业责任，主动作为，推动全球均衡发展。此外，新技术、新产品、新业态的发展也将带来全球贸易投资合作的新机遇，工商界更要发挥创新主体作用，合力挖掘贸易增长潜力。

开放决心不变，共享中国机遇

持续打造市场化法治化国际化营商环境，高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动高质量共建“一带一路”……无论国际风云如何变幻，中国扩大高水平开放的决心始终没有改变。“开放的中国必将为全球工商界提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。”峰会现场，不少跨国企业代表对此深有感触。

进入中国市场40多年，中国已不仅是耐克全球最重要的制造和出口基地之一，还是耐克全球最大的市场之一和最前沿的创新中心之一。去年底，耐克宣布在中国深圳投资13亿元人民币打造高科技创新与研发中心，加大在数字技术关键领域的创新投入。“中国人均GDP已超过1万美元，超大规模市场优势叠加高水平开放政策，以及数字经济的快速发展，这些都让耐克对中国市场保持高度信心。我们非常愿意与中国市场共同成长。”耐克全球副总裁董炜说。

梁伟坚表示，近年来，中国对外开放战略有序推进，为经济发展注入强大动力。实施负面清单管理制度、扩大服务业对外开放、加快建设自由贸易试验区，一系列重大举措表明中国的对外开放迈向更高水平。高水平开放将为中国构建新发展格局塑造新优势，这让各类企业对中国发展充满信心。普华永道今年2月至3月调研结果显示，中国市场和经济增长是最吸引跨国公司的两大因素，接近60%的受访企业表示有计划在未来3年内扩大中国业务。

去年10月，锂、溴材料和催化剂领域的全球知名企业——美国雅保宣布增资10亿美元，在华新建两个优质锂盐制造基地。“中国市场已成为雅保全球发展规划的重要战略支撑，雅保亚太区的运营总部和共享服务中心均落户中国。”雅保化工（上海）有限公司相关负责人徐旸说，近年来，中国加快推动绿色低碳可持续发展，锂电储能行业迎来机遇期，市场吸引力巨大，公司将继续深耕中国市场。

马士基集团同样关注到中国低碳转型的投资机遇。“海运业是化石燃料的大规模消耗者，我们有义务寻找解决方案，以最大限度地减少业务对气候产生的影响。” 马士基集团相关负责人彦辞表示，目前，马士基正与一些中国合作伙伴洽谈，探讨实现绿色航运的技术解决方案，并在中国以商业可行的价格和自有资源生产绿色船用燃料，助力中国“双碳”目标的实现。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 02 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)