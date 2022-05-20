5月18日，国家主席习近平在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞，提出聚力战胜疫情、重振贸易投资、坚持创新驱动、完善全球治理4点建议，重申中国坚持扩大高水平开放的决心和重要举措。接受本报记者采访的国际人士认为，习近平主席的致辞为全球经济复苏和贸易合作指明方向，中国坚持扩大开放，推动合作共赢，展现出负责任大国担当。

“为当前世界经济复苏指明方向”

“要支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链安全稳定，做大合作蛋糕，让发展成果更好惠及各国人民。这些主张为当前世界经济复苏指明方向。”泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，在经济全球化的今天，国际经贸往来和合作十分频繁。坚持多边贸易体制，推动世界经济动力转换、方式转变、结构调整，世界经济才能走上健康稳定发展轨道。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示：“在当前复杂多变的形势下，习近平主席提出的4点建议令人振奋。中国统筹疫情防控和经济发展，与世界共享机遇，这对广大发展中国家尤为重要。”

韩国韩中全球协会会长禹守根表示，中国根据本国国情制定了适宜的防疫政策，最大程度保障了中国人民的生命安全和身体健康。同时，中国积极为发展中国家提供疫苗，推动构建人类卫生健康共同体。中国抗疫成就不仅促进自身稳步发展，也为世界经济平稳复苏作出贡献。

“中国是全球抗疫物资的主要提供方，向包括苏丹在内的发展中国家抗疫提供了巨大帮助。”苏丹卫生部部长海萨姆表示，在全球团结抗疫的战斗中，中国作出了突出贡献。“中国派出医疗专家组，帮助我们建立防疫医疗体系。希望未来加强与中方在卫生领域的合作，共同战胜疫情，推动经济社会发展。”

西班牙IE大学中国研究中心主任菲利克斯·巴尔迪维索说，中国提出全球发展倡议，有利于世界各国实现共同发展。同时，中国坚定支持完善全球治理，推动落实联合国2030年可持续发展议程，这些行动都至关重要。

“打造一个更加公平、团结、创新的合作环境”

科技创新是人类社会发展的重要引擎，是应对全球性挑战的有力武器。习近平主席指出，坚持创新驱动。要挖掘创新增长潜力，共同加强知识产权保护，在充分参与、凝聚共识的基础上制定规则，为科技发展打造开放、公平、公正、非歧视的环境。

“全球性公共卫生事件和变化的国际环境，让人们思考全新的发展和合作方式，探寻新的经济增长点。其中，数字经济和数字技术已成为经济社会发展的重要动力。”智利安德烈斯·贝略大学拉美中国问题研究中心主任费尔南多·雷耶斯表示，世界各国各地区需要共同努力，破除壁垒，“打造一个更加公平、团结、创新的合作环境”。

匈牙利央行副行长保陶伊·米哈伊表示，中国在绿色经济和数字经济领域取得了令人惊叹的发展成就，为世界经济的恢复发挥稳定器作用，“科技创新是世界经济增长的动力，中国将在这些领域为世界作出更大的贡献”。

坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳说，中国在科技创新领域走在了世界前列，并且将发展成果与其他国家分享。“在非洲，中国企业积极开发清洁能源，助力当地数字经济发展，并通过多种形式的线上线下培训助力人才队伍建设，让许多非洲国家受益。”

“显示中国持续推动全球治理的决心”

“习近平主席再次重申践行共商共建共享的全球治理观，展现了中国的负责任大国担当，也显示中国持续推动全球治理的决心。”尼泊尔中国学会主席马萨姆·欧哈说，当今世界正处于百年未有之大变局，经贸发展必须建立在互信、包容、公平的基础上，需要各国同心协力、共同应对全球挑战。

波兰前副总理兼财政部长格热戈日·科沃德科表示，多边主义和经济全球化是不可阻挡的潮流，中国对此认知清晰、政策明确。共抗疫情让世界进一步认识到，我们应该投入更多精力共同应对气候变化等全球性挑战，团结合作协调经济活动。“只有对话、携手，共同承担责任，才是务实可取的。中国采取明智的经济政策，将为重振世界经济发挥更重要的作用。”

法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔表示，中国继续扩大高水平开放并持续优化营商环境，这对全球经济复苏是利好消息。“中国一直用实际行动践行多边主义。在当前局势下，各国更加需要合作应对风险挑战，通过协商和对话践行多边主义，实现共同发展和繁荣。”

巴西金砖国家政策研究中心研究员保罗·罗贝尔表示，在全球疫情反复、经济通胀高企的当下，开展务实合作是世界各国实现经济复苏的必要选项。今年是金砖“中国年”，金砖国家通过多年务实合作，在国际舞台上日益扩大多边主义的影响，给广大发展中国家提供了一个合作与发展的平台。“期待金砖国家为维护和践行真正的多边主义、促进全球经济复苏和可持续发展发挥更大作用，一起走向更加美好的未来！”

（本报北京、曼谷、里约热内卢、华沙、开罗、首尔、布鲁塞尔、巴黎、巴西利亚、约翰内斯堡、喀土穆5月19日电 记者颜欢、赵益普、李晓骁、于洋、周輖、马菲、牛瑞飞、刘玲玲、邵世均、闫韫明、苏航）

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 02 版）

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