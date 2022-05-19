新华社北京5月19日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部19日宣布，将驱逐葡萄牙和斯洛文尼亚外交人员。美国国务卿布林肯18日发表声明说，美国驻乌克兰大使馆当天正式重新开放。

——继18日宣布驱逐法国、西班牙、意大利驻俄外交人员后，俄罗斯外交部19日发布消息说，为回应葡萄牙和斯洛文尼亚对俄外交人员的不友好举措，俄方将驱逐两国驻俄外交人员。

——美国国务卿布林肯18日发表声明说，美国驻乌克兰大使馆当天重新开放。布林肯说，美国采取了额外措施加强对美外交人员和使馆的安保。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫19日发布通报说，过去一昼夜，771名被围困在乌克兰马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员投降。自5月16日以来，共有1730名武装分子投降，包括80名伤员，所有需要住院治疗的伤员将在顿涅茨克地区顿涅茨克市和新亚速斯克的医院接受治疗。

——俄罗斯库尔斯克州州长斯塔罗沃伊特19日在社交媒体上说，与乌克兰接壤的库尔斯克州泰特基诺村当日凌晨遭乌方炮击，造成至少1人死亡。

——乌克兰总统泽连斯基19日在社交媒体发文说，他与欧盟委员会主席冯德莱恩通话，双方就联合控制乌克兰与波兰边境的临时措施达成一致，此外还讨论了“乌克兰重建平台”以及欧盟对乌金融援助等问题。

——乌克兰外长库列巴19日在社交媒体上敦促欧盟国家放弃在乌克兰加入欧盟问题上的战略模糊态度，明确支持给予乌欧盟候选国地位。库列巴表示，乌克兰不接受任何入盟替代方案。（参与记者：刘恺、赵冰、李铭、李东旭）

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