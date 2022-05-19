新华社安卡拉5月19日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安19日重申，土耳其不会同意芬兰和瑞典加入北约。

埃尔多安当天在安卡拉出席一场活动时表示，土耳其将对芬兰和瑞典申请加入北约说“不”。他指责芬兰和瑞典支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”等组织成员。

据报道，芬兰和瑞典未来几天将派代表团前往土耳其，与土方讨论各自国家申请加入北约的问题。依据规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。近来土方多次强调，芬兰和瑞典在寻求加入北约时必须停止对库尔德工人党和“居伦运动”的支持，并解除对土耳其出口国防设备的限制。

库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。土耳其多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德工人党目标。“人民保护部队”自叙利亚内战爆发后活跃在库尔德人聚居的叙北部地区，目前控制着叙北部大片土地。

2016年7月，土耳其发生未遂政变。土耳其政府指认政变由宗教人士费特胡拉·居伦及其支持者组成的“居伦运动”发起。居伦自1999年至今旅居美国，否认策划政变。

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