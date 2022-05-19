新华社北京5月19日电 （国际观察）拜登访韩日 搞“小圈子”又有新花样

新华社记者

美国总统拜登将于20日至24日先后访问韩国和日本，这是拜登去年1月就职以来的首次亚洲之行。访日期间，拜登还将出席美日印澳“四边机制”峰会，并推出“印太经济框架”。

分析人士指出，拜登此行旨在巩固同盟关系，并继续通过“四边机制”峰会，加快推行其所谓的“印太战略”。拜登此番推出的“印太经济框架”在韩日引发不少质疑声，美国搞封闭排他“俱乐部”图谋注定难以如愿。

欲打“经济牌”

美国总统国家安全事务助理沙利文18日在白宫例行记者会上说，拜登此行将有机会“重申并加强”美国与韩日的重要安全同盟，并加深与这两国的经济伙伴关系。

沙利文说，访韩期间，拜登将与韩国总统尹锡悦举行会晤，并与韩国科技界和制造业领袖会面。白宫新闻秘书让-皮埃尔向媒体确认，拜登在韩国期间不会前往朝韩军事分界线地区。访日期间，拜登将与日本首相岸田文雄举行会晤，并就深化两国经济安全领域合作等一系列问题进行磋商。拜登还将出席美日印澳“四边机制”峰会，并推出“印太经济框架”。

日本共同社日前报道，日美两国政府考虑在经济安全保障领域深化合作，并打算在两国领导人会晤后发表联合声明。联合声明除了包括加强合作研发及生产半导体相关事宜外，也将包括在数字网络、航天等新的防务领域加强合作。

韩国《京乡新闻》刊文指出，对美国来说，经济和安保议题是拜登此行的优先议题。韩联社报道认为，俄乌冲突爆发之后，美国的外交安保力量多集中在欧洲，在此背景下拜登出访韩日，凸显美方意欲加快推进其所谓的“印太战略”。

大搞“小圈子”

拜登政府今年2月发布酝酿已久的《美国印太战略》文件。本月12日至13日，美国—东盟领导人会议在美首都华盛顿举行，会议期间美国竭力推销其“印太战略”，意欲挑起地区国家间对立。

分析人士认为，在所谓的“印太战略”中，美方声称要推进地区“自由开放”，实际上却通过“三边安全伙伴关系”“四边机制”构建封闭排他的“小圈子”；声称要强化地区安全，实际上却制造严重核扩散风险，破坏地区和平稳定；声称要促进地区繁荣，实际上却挑动地区国家间对立对抗。

“印太经济框架”实质就是“印太战略”在经济领域的延伸。根据《美国印太战略》文件，“印太经济框架”旨在开发新型贸易方式，根据开放原则管理数字经济和跨境数据，促进健康安全的供应链，并与参与国共同投资清洁能源领域。

美国智库战略与国际研究中心负责亚洲事务的高级副总裁迈克尔·格林认为，美国提出“印太经济框架”不会令该地区信服，“四方机制”在维护“印太地区”安全方面的作用也将有限。

尽管韩日已表示将加入“印太经济框架”，但有日本媒体指出，到目前为止该框架的具体内容和运作方法很不透明，其前景或面临诸多难题。日本贸易振兴机构一份报告说，美国今年11月将举行国会中期选举，由于美国国内供应链混乱、劳动力不足、通胀加剧，民众积怨颇多，在此情况下，拜登能否将足够的政治资本分配给这一经济框架将面临严峻考验。日本国际贸易投资研究所研究主管高桥俊树说，“印太经济框架”不是一个含有市场开放、关税减让等实质内容的贸易协定，对部分国家来说吸引力不大。

图谋难如愿

分析人士指出，开放合作、互利共赢才是亚太地区人民的共同期待，而美国近期为了一己私利拉帮结派搞“小圈子”，显然与这样的愿望背道而驰。美国的一系列做法在韩日引发反对声浪，此番欲借“印太经济框架”搞封闭排他“俱乐部”的图谋注定难以如愿。

韩国国立外交院经济通商开发研究部负责人金良姬说，如果美国一意孤行地寻求构建“印太经济框架”，将会对由东盟发起并主导的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）形成破坏，这违背了拜登政府所谓重视同盟的路线以及尊重东盟在区域事务中的中心地位的承诺。

韩国东亚研究所所长禹守根表示，“冷战思维”早已过时，但仍有个别国家固守这一思维，企图煽动对立对抗、制造冲突争端。美国声称“印太经济框架”具有包容性和灵活性，但在实际操作中却排除特定国家，此举暴露出美国的虚伪。

东京大学社会科学研究所教授丸川知雄认为，若“印太经济框架”是为了限制与中国的贸易，那这一框架将不会给其成员带来任何经济利益，而只会限制贸易。他认为，加入其中的国家会很少，这一框架对地区经济的影响也将有限。（参与记者：邓仙来、姜俏梅、刘春燕、陆睿、孙一然）

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