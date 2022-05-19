总台央视记者：据报道，18日，美国国务卿布林肯发表声明称，美强烈倡议世卫组织邀请台湾作为观察员，参加5月举行的第75届世卫大会。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对美方发表的有关声明表示坚决反对。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾地区参与国际组织、包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则来处理。联大第2758号决议明确承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表；世界卫生大会25.1号决议明确承认，中华人民共和国政府的代表是中国在世界卫生组织的唯一合法代表。上述两个决议确认的一个中国原则得到国际社会普遍支持，是人心所向，大势所趋，不容否认，也不可阻挡。

中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在符合一个中国原则前提下，已经对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排。台湾了解有关信息、参与国际抗疫的渠道是畅通的。

美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际法和国际关系基本准则，停止借世卫大会炒作涉台问题。任何打“台湾牌”、搞“以台制华”的图谋，必将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对，注定以失败告终。

中新社记者：据报道，17日，美国司法部发布报告称，2000年至2020年，美枪支年产量由390万支增至1130万支，增长近两倍，总计生产逾1.39亿支商用枪。联想到近期美国内枪支暴力事件频发，美却还不断指责中国人权问题。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到美方发布的这份报告，其中的数据触目惊心。联想到美国频繁发生的恶性枪击案，这不得不再次让人感叹美国枪支暴力的代价之沉重。正如美国吉福兹防止枪械暴力法律中心的报告指出的那样，几乎每个美国人一生中至少会认识一个枪支暴力的受害者，直接或间接同各种枪击案发生联系。恶性枪击案已经成为美国社会各阶层、各年龄段美国人的日常生活和噩梦。

枪支暴力不仅是美国自身痼疾，也是带给周边国家的“大流行病”。枪支暴力对拉美和加勒比地区造成的破坏，甚至超过美国自身。据拉美媒体报道，海地和巴哈马98%的非法枪支来自美国，在中美洲这一比例也高达50%。2020年，墨西哥各种犯罪活动中追缴的枪支武器70%来自美国。

枪支暴力同美国社会不平等、种族主义、贫富差距等诸多问题相互牵扯、盘根错节。受制于美国金钱政治、极化政治的现实，枪支泛滥多年来顽疾难除，民众为之付出沉重的生命代价。拥枪组织长期宣扬极端枪支文化，鼓噪所谓的“开枪的是人而不是枪支”的荒谬言论。枪支利益集团为政治选举提供大量金钱，游说政客操纵政策，使得多项控枪立法被扼杀在摇篮中。

生命权是最大的人权。一声声枪响击碎了所谓“人人得享不可剥夺的自由”的幻象，促使人们对美式人权民主自由进行深刻反思。如果连人民的基本生命权都无法保护，美国还有什么资格就人权问题对别国说三道四呢？

彭博社记者：美国总统拜登将于本周访问东亚。中国是否收到美方关于加入“印太经济框架”的邀请？

赵立坚：我不掌握你提到的有关的情况。

《中国日报》记者：据报道，18日，美国副国务卿兼“西藏事务特别协调员”泽亚在印度会见“西藏流亡政府”头目及部分藏人代表。泽亚办公室称，预计泽将于19日会见达赖喇嘛，并赴尼泊尔的藏人社区访问。中方对此有何评论？

赵立坚：所谓“西藏流亡政府”是一个彻头彻尾的分裂主义政治集团，是完全违反中国宪法和法律的非法组织，世界上没有任何国家予以承认。十四世达赖是披着宗教外衣的政治流亡者。他长期从事反华分裂活动，图谋把西藏从中国分裂出去。美方设立所谓“西藏事务特别协调员”，是在干涉中国内政，中方坚决反对，从来不予承认。

美方应以实际行动恪守承认西藏是中国一部分、不支持“西藏独立”的承诺，停止利用涉藏问题干涉中国内政，不得对达赖反华分裂活动提供支持。中方将继续采取必要措施，坚决捍卫自身主权、安全、发展利益。

深圳卫视记者：据报道，日本原子能规制委员会18日公布了一份关于福岛第一核电站核污染水排海计划申请相关的“审查书草案”，并将在公示1个月、征集公众意见后决定是否正式批准排海计划。外界认为这意味着日本核监管机构对核污染水排放计划“亮绿灯”。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对有关报道表示关切。近段时间，日本政府、东京电力公司等就强推福岛核污染水排海计划动作频频，加快排海方案审批进程，启动核污染水管道排水口等工程建设。对于国际社会和国内民众的正当合理关切，日方拒不回应，时至今日，仍没有对福岛核污染水排海方案的正当性、核污染水数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等问题作出充分、可信的说明。日方这种自私自利的做法令人难以接受。

日方应正视国际社会和日本国内广大民众的正当诉求，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，寻找核污染水的妥善处置办法，而不是固守并强推排海方案。

法新社记者：关于拜登总统亚洲之行的问题。美国总统国家安全事务助理沙利文称，美国政府意在通过此行利用外交方式展示西方及其亚洲伙伴不会被离间或削弱，而非与中国搞对抗。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关的报道。中方正在密切关注有关美国总统拜登访问亚洲的消息。

王毅国务委员兼外长昨天在同日本外相进行视频会晤时，专门就日美关系等问题表明了中方的立场。大家可以查阅有关消息稿。中方认为，任何地区合作框架都应该顺应和平与发展的时代潮流，增进地区国家之间的互信与合作。我们也同样认为，美日发展双边关系不应针对第三方，或者损害第三方的利益。

韩国广播公司记者：第一个问题，美国总统拜登将访问韩国和日本，中方对此有何评论？第二个问题，这次访问中将启动“印太经济框架”，韩国日本已经表示加入这一框架，中方对此有何评论？

赵立坚：我已经阐述了中方有关立场。我们注意到，美方有关媒体报道，美方有可能在拜登总统访问亚洲期间推出所谓的“印太经济框架”。中方一贯认为，任何地区合作框架都不应针对第三方，或者损害第三方的利益。

彭博社记者：杨洁篪主任在同美国总统国家安全事务助理沙利文通电话时表示，如美方执意支持台湾，必将把局势引向危险境地。外交部能否解释一下杨主任所说的“危险境地”指什么？

赵立坚：我可以告诉你的是，一段时间以来，美方屡次试图打“台湾牌”，在台湾问题上违背承诺，向“台独”分裂势力发出错误信号。美方此举危害中美关系，也危害台海的和平与稳定。

我要强调的是，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，恪守在台湾问题上向中方作出的政治承诺，把拜登总统有关美国不支持“台独”的表态落到实处，停止借涉台问题搞政治操弄、搞“以台制华”。

印度报业托拉斯记者：能否提供更多关于金砖国家外长会晤的内容？

赵立坚：我们正在同其他金砖国家一道，紧锣密鼓地筹备金砖国家外长会晤。我们会适时发布消息，请你保持关注。

法新社记者：周三，美国称其指控四名中国情报官员帮助一名美国公民监视批评中国的活跃分子。这五人合谋压制中国“异见人士”。中方对此有何评论？

赵立坚：我不了解具体情况。作为原则，我想强调，中方一贯要求中国公民遵守所在国法律法规，坚决反对美方毫无根据地诬蔑抹黑中方。

彭博社记者：据报道，联合国人权高专巴切莱特将于下周抵华。你能否证实？巴切莱特高专将于何时访疆？

赵立坚：联合国人权事务高专巴切莱特女士将访问中国。目前双方正在就访华具体日程进行协商，请你保持关注。

(责编：刘洁妍、杨牧)