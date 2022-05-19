新华社北京5月19日电 美国国会改选（中期选举）之年，“奶粉荒”日益成为热门话题。联邦政府不敢怠慢，民主党籍总统约瑟夫·拜登18日宣布“大动作”，动用《国防生产法》加快婴幼儿配方奶粉生产，并授权军方启动专项行动运输进口奶粉。

先是国会中民主党人提出金额2800万美元的紧急拨款法案，应对国内奶粉危机。而后总统宣布决定动用《国防生产法》，“确保生产商有必要原料，在国内生产安全健康的婴幼儿配方奶粉”，原料供应商必须优先向生产商供货。

婴幼儿配方奶粉由此获得与新冠疫苗相同“待遇”。

5月13日，在美国弗吉尼亚州，一家超市的婴幼儿配方奶粉货架出现大面积缺货。新华社记者刘杰摄

拜登还授权国防部等部门，执行“空运配方奶粉行动”，使用与军方签约的民航飞机，从境外向美国运输符合美国食品和药物管理局标准的奶粉，“就像新冠疫情初期运送物资那样”。

美国国内婴幼儿配方奶粉短缺情况已持续数月，起初归因于供应链不畅和工人短缺。今年2月，美国最大奶粉供应商雅培公司因产品安全问题召回数款配方奶粉、涉事工厂停产，令“奶粉荒”雪上加霜。

美国疾病控制和预防中心数据显示，在美国，2017年出生的新生儿中，仅四分之一在前6个月由纯母乳喂养，这意味着大部分婴幼儿依赖配方奶粉。

美联社报道，美国市场约98%婴幼儿配方奶粉为国产，外国生产商奶粉进入美国市场面临多重障碍，包括美国药管局设定的严格研究和生产标准。

商品数据公司“数据汇集”调查显示，美国1.1万家婴幼儿配方奶粉零售商5月初配方奶粉的平均缺货率高达43%，远超去年前7个月2%至8%的水平。

缺货严重、价格飙涨，急坏美国家长。据媒体报道，一些婴幼儿因更换奶粉出现健康问题而住院治疗。社交媒体还流传自制配方奶粉的帖子，引发医学界人士发出安全风险和营养不良的警告。

美联社评述，中期选举年发生“奶粉荒”，已成为继高通胀、移民问题和暴力犯罪后，共和党用来攻击民主党的新话题。

佛罗里达州共和党籍联邦众议员凯特·坎马克日前在社交媒体分享一张据称由美国边防巡逻队员提供的照片，显示得克萨斯州一座边防巡逻队设施中，多罐婴幼儿配方奶粉摆在货架上。

保守派人士和媒体借此指责民主党政府不顾美国国内民众奶粉紧缺，向美墨边境遭留置的移民供应大量奶粉。得克萨斯州共和党籍州长格雷格·阿伯特直言照片展示场景的“可耻”。

3月29日，行人走在美国首都华盛顿的国家广场。新华社记者刘杰摄

民主党人则把奶粉短缺归咎于企业“贪婪和垄断”。

众议院民主党人17日提出法案，计划拨款2800万美元，用于增加食品和药物管理局人手，加强对美国和海外奶粉生产商检查，防止假冒伪劣奶粉流入市场。

众议院民主党领袖斯特尼·霍耶表示，民主党不会让美国民众“独自面对这场危机……我们和他们在一起”。霍耶说，众议院就这项立法进行表决时，“我们将看看谁和他们在一起”。

共和党则指责民主党应对“奶粉危机”过于迟缓。纽约州共和党籍联邦众议员爱丽丝·斯蒂芬尼克说，她数月前就呼吁拜登政府着手处理奶粉短缺，“这种事永远不该在美国发生”。

相比应对“奶粉危机”，美国政府和国会在乌克兰危机上可谓出手迅速大方。向乌克兰追加400亿美元援助的拨款案已于10日获众议院批准，正待参议院表决。

“美国妈妈们买不到婴幼儿配方奶粉，却要给乌克兰送去400亿美元。”佐治亚州共和党籍联邦众议员玛乔丽·泰勒·格林指责道。（惠晓霜）

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