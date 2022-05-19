新华社北京5月19日电（记者朱超）外交部发言人赵立坚19日在例行记者会上说，中方对日本强推核污染水排海方案表示关切，日方应正视国际社会和日本国内广大民众的正当诉求，同包括周边国家在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，寻找核污染水的妥善处置办法。

据报道，日本原子能规制委员会18日公布了一份关于福岛第一核电站核污染水排海计划申请的“审查书草案”，并将在公示1个月、征集公众意见后决定是否正式批准排海计划。外界认为这意味着日本核监管机构对核污染水排放计划“亮绿灯”。

赵立坚在回答相关提问时说，近段时间，日本政府、东京电力公司等就强推福岛核污染水排海计划动作频频，加快排海方案审批进程，启动核污染水管道排水口等工程建设。“对国际社会和国内民众的正当合理关切，日方拒不回应，时至今日仍没有对福岛核污染水排海方案的正当性、核污染水数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等问题作出充分、可信的说明。日方这种自私自利的做法令人难以接受。”

他说，日方应正视国际社会和日本国内广大民众的正当诉求，同包括周边国家在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，寻找核污染水的妥善处置办法，而不是固守并强推排海方案。

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