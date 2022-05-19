新华网萨格勒布5月19日电（记者 李学军）18日上午，来自意大利威尼斯的徒步旅行者、年已72岁的维娜·卡马罗塔，从克罗地亚首都萨格勒布出发，下一站前往塞尔维亚，朝着最终目的地中国北京，再次踏上了路程。

克罗地亚是卡马罗塔重走当年“丝绸之路”计划的第二站。她于4月26日从威尼斯出发，途经斯洛文尼亚来到克罗地亚，然后从塞尔维亚再到保加利亚、土耳其、伊朗、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、蒙古国等，计划于2025年12月抵达北京。

卡马罗塔在接受记者采访时表示，她从小就崇拜马可·波罗这位意大利历史上著名的旅行家，她此次徒步旅行的背包里就带了一本《马可·波罗游记》，这本书让欧洲乃至全世界都了解到遥远的中国。为此，她想亲自体验一下马可·波罗当年走过的丝绸之路。从《马可·波罗游记》中她了解到，中国是一个伟大的国家，跟意大利一样有着悠久的历史和文化，因此，她向往中国，希望能够到中国体验一下中国的历史和文化，去感受一下当今中国的辉煌。多年前她就在着手这方面的计划，但是由于疫情原因被推迟至今。

至于为什么选择徒步旅行的方式，她说，她退休前一直从事导游工作，经常需要带领科考人员或游客在茂密的森林里旅行，养成了徒步旅行的习惯。她已几乎走遍了意大利所有的大山，还完成了从意大利的西西里到捷克、从伊朗到巴勒斯坦、从尼泊尔到中国西藏等地的徒步旅行。

她表示，徒步旅行使她的身体非常健康，虽然此次到北京徒步旅行路途遥远，但她相信自己的身体状况完全能够胜任。另外，她随身携带了一台微型摄像机以监控途中状况，随身携带的两部手机可随时跟家人保持联系，卫星导航系统也使她不至于迷路。

在克罗地亚萨格勒布休整期间，卡马罗塔还参观了萨格勒布大学孔子学院。孔子学院院长杨海燕向其赠送了《每日汉语》丛书。卡马罗塔对此感到非常高兴，表示她在旅行间隙会认真学习这套丛书，希望将来抵达北京时能够掌握一些简单的汉语。

(责编：刘洁妍、杨牧)