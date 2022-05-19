5月19日，外交部发言人赵立坚在例行记者会。

据报道，美国司法部5月17日发布报告称，2000年至2020年，美枪支年产量由390万支增至1130万支，增长近两倍，总计生产逾1.39亿支商用枪。对此，外交部发言人赵立坚5月19日在例行记者会上回答相关提问时说，美方这份报告中的数据触目惊心，联想到美国频繁发生的恶性枪击案，不得不再次让人感叹，美国枪支暴力的代价之沉重。

“正如美国吉福兹防止枪械暴力法律中心的报告指出，几乎每个美国人一生中至少会认识一个枪支暴力的受害者，直接或间接同各种枪击案发生联系。”赵立坚说，恶性枪击案已经几乎成为美国社会各阶层、各年龄段美国人的日常生活和噩梦。

赵立坚说，枪支暴力不仅是美国自身痼疾，也是带给周边国家的“大流行病”。枪支暴力对拉美和加勒比地区造成的破坏，甚至超过美国自身。据拉美媒体报道，海地和巴哈马98%的非法枪支来自美国，在中美洲这一比例也高达50%。2020年，墨西哥各种犯罪活动中追缴的枪支武器70%来自美国。

赵立坚说，枪支暴力同美国社会不平等、种族主义、贫富差距等诸多问题相互牵扯、盘根错节。受制于美国金钱政治、极化政治的现实，枪支泛滥多年来顽疾难除，民众为之付出沉重的生命代价。拥枪组织长期宣扬极端枪支文化，鼓噪所谓“开枪的是人而不是枪支”的荒谬言论。枪支利益集团为政治选举提供大量金钱，游说政客操纵政策，使得多项控枪立法被扼杀在摇篮中。

“生命权是最大的人权。一声声枪响击碎了所谓‘人人得享不可剥夺的自由’的幻象，促使人们对美式人权民主自由进行深刻反思。如果连人民的基本生命权都无法保护，美国还有什么资格就人权问题对别国说三道四？”赵立坚说。（记者朱超）

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