新华社首尔5月19日电 题：警惕美国在亚洲兜售“对抗”祸水

新华社记者陆睿

美国白宫近期宣布，总统拜登将于20日至24日访问韩国和日本。这是他就任总统后首次访问亚洲。拜登亚洲之行首选韩日并非偶然，暴露出美国纠集盟友围堵中国、向域内国家兜售“对抗”祸水的企图，其破坏域内国家互信与合作、地区稳定与发展的险恶用心值得高度警惕。

美国借“经济合作”之名，行“排挤他国”之实，路人皆知。据媒体披露，拜登此行的重要议题之一是启动“印太经济框架”磋商，并向地区国家推销具有浓重对抗色彩的“印太战略”。“印太经济框架”是“印太战略”在经济领域的延伸，目的是把中国排除在其主导的国际供应链之外，从而遏制中国发展、延续美国经济霸权。美国口口声声说要捍卫自由开放的印太地区，实际上却一心打造排他性“俱乐部”，人为设置障碍以阻挠多边开放合作，把所谓的“经济框架”作为打压他国、展开地缘政治博弈的工具。

韩国《中央日报》指出，美国力推的“印太经济框架”暗含经济上牵制中国的意图，同时通过美日印澳参与的“四方安全对话”机制在军事安保层面针对中国，从而实现经济和军事“双轨”抗中的目的。

美国搞“小圈子”挑动地区对抗，不得人心。美国把中国视为主要战略竞争对手和“假想敌”，渲染所谓“中国威胁”，固守冷战思维和“零和博弈”心态，强迫盟友“选边站队”，不惜一切代价压制中国的发展。无论是“印太经济框架”“印太战略”，还是“四边机制”“三边安全伙伴关系”，本质上都是美国在蓄意制造“小圈子”，鼓吹阵营对立。这不仅与域内多数国家主张的自由贸易、多边主义背道而驰，还将加剧地区分裂动荡，损害各国期盼的安全稳定的发展环境。

在日前结束的美国—东盟领导人会议上，美国向东盟各国施压，意图围堵中国，但从会议成果来看，美方如意算盘未能得逞。不仅“印太经济框架”遭冷眼观望，美方在日程安排上处处居高临下的傲慢态度，也招致东盟国家反感和不满。

亚太是合作发展的热土，不是地缘政治的棋局，不应受霸权主义威胁。从美国—东盟领导人会议到出访亚洲，从即将在日本举行的“四边机制”峰会到6月在西班牙马德里举行的北约峰会，美国对盟友“软硬兼施”，不断增强在经济、军事、安全各领域打压中国的力度，不遗余力在亚太地区煽风点火，竭尽所能兜售对立对抗的“毒药”。美国为一己私利而破坏地区和平稳定，为维系全球霸权而搅乱地区秩序，是世界秩序的祸乱之源。

亚洲是全球经济最具活力和增长潜力的地区，本应在携手抗击疫情、促进经济复苏、共同稳定全球产业链等方面发挥重要作用，但美方一味怂恿“脱钩”“断链”，唯恐天下不乱，对地区团结合作带来巨大冲击，给地区发展前景造成重大威胁。

求和平、谋合作、促发展是亚太地区的大势，是民心所向。任何为了一己私利损害亚太地区国家根本和长远利益的行为，都注定走不远也行不通；任何拉帮结派、搞分裂对抗的企图都不可能得逞。

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