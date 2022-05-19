人民网曼谷5月19日电 （记者赵益普）为推动双边经贸合作，中国商务部、柬埔寨商业部于5月18日共同举行以“同享发展机遇、共创区域繁荣”为主题的2022中国—柬埔寨贸易投资洽谈会。

中国商务部副部长钱克明在致辞中表示，中柬两国传统友谊源远流长，历经考验。近年来，中柬全面战略合作伙伴关系深化发展，共建“一带一路”深入推进，经贸务实合作成果丰硕。中方愿与柬方一道，认真落实两国领导人达成的重要共识，以明年中柬建交65周年为契机，坚持发展优先，高起点谋划双边经贸合作，推动双边贸易投资迈上新水平。

2021年柬中双边贸易额达111.94亿美元，同比增长38%，其中柬对华出口15.1亿美元，进口96.84亿美元。柬埔寨商业部国务秘书兼发言人森泰在会上表示，柬埔寨一直致力加强双方经贸合作，已在中国主要城市设立9个柬埔寨商业和贸易中心，推广宣传柬埔寨产品、文化、旅游、贸易和投资政策，促进产品对华出口。

据中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权介绍，本次洽谈会在金边、北京两地分设会场，两国参会企业达300余家，线上线下参会规模逾千人，是新冠疫情暴发以来中柬共同举办的最大规模线下线上经贸交流活动。

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