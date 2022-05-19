人民网北京5月19日电 全球知名的医学学术期刊《美国医学会杂志》（JAMA）5月13日发表研究文章指出，辉瑞和BioNTech联合研发的新冠疫苗BNT162b2对儿童和青少年的有效性在接种第二针后显著下降，青少年接种第三针加强针后有效性提升。

《美国医学会杂志》网站5月13日发表文章，解释儿童和青少年接种辉瑞新冠疫苗BNT162b2的剂次与感染率间的关联。《美国医学会杂志》网站截图。

文章在要点部分写道，研究人员通过对2021年12月至2022年2月，来自全美各检测点的121952份检测结果的研究得出结论：12至15岁的青少年在接种第二针辉瑞疫苗后的2到4周内，疫苗有效性为59.5%；在接种第二针的第二个月内，有效性下降到16.6%；对于5到11岁的儿童而言，接种辉瑞疫苗第二针后2到4周内，有效性为60.1%，接种第二个月内有效性下降到28.9%。预计青少年接种加强针后的2到6.5周内，疫苗有效率将提高到71.1%。

研究图表显示，青少年和儿童在接种第二针辉瑞疫苗1个月后，有效性直线下降；对于12至15岁的青少年而言，接种第二针辉瑞疫苗5个月后有效性降为0。

当地时间5月17日，美国食药监局已经批准辉瑞疫苗加强针在5到11岁的儿童身上的紧急接种。

研究图表显示，青少年和儿童在接种第二针辉瑞疫苗1个月后，有效性直线下降。《美国医学会杂志》网站截图。

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