人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

最新研究显示青少年接种新冠疫苗加强针很有必要

2022年05月19日18:02 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京5月19日电 全球知名的医学学术期刊《美国医学会杂志》（JAMA）5月13日发表研究文章指出，辉瑞和BioNTech联合研发的新冠疫苗BNT162b2对儿童和青少年的有效性在接种第二针后显著下降，青少年接种第三针加强针后有效性提升。

《美国医学会杂志》网站5月13日发表文章，解释儿童和青少年接种辉瑞新冠疫苗BNT162b2的剂次与感染率间的关联。《美国医学会杂志》网站截图。

文章在要点部分写道，研究人员通过对2021年12月至2022年2月，来自全美各检测点的121952份检测结果的研究得出结论：12至15岁的青少年在接种第二针辉瑞疫苗后的2到4周内，疫苗有效性为59.5%；在接种第二针的第二个月内，有效性下降到16.6%；对于5到11岁的儿童而言，接种辉瑞疫苗第二针后2到4周内，有效性为60.1%，接种第二个月内有效性下降到28.9%。预计青少年接种加强针后的2到6.5周内，疫苗有效率将提高到71.1%。

研究图表显示，青少年和儿童在接种第二针辉瑞疫苗1个月后，有效性直线下降；对于12至15岁的青少年而言，接种第二针辉瑞疫苗5个月后有效性降为0。

当地时间5月17日，美国食药监局已经批准辉瑞疫苗加强针在5到11岁的儿童身上的紧急接种。

研究图表显示，青少年和儿童在接种第二针辉瑞疫苗1个月后，有效性直线下降。《美国医学会杂志》网站截图。

 

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部