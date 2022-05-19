人民网首尔5月19日电 （记者马菲）第三届“新时代中国大讲堂”18日在首尔举行开班仪式。中国驻韩国大使邢海明、韩国前国会议长文喜相在仪式上发表致辞。韩国国民力量党国会议员崔承宰、共同民主党前国会议员崔原植、韩国东亚文化中心院长卢载宪、韩国“一带一路”研究院理事长崔载千、韩中文化友好协会会长曲欢及来自忠清南道、釜山、济州等韩国各地的学员出席。

第三届“新时代中国大讲堂”5月18日在首尔举行开班仪式。中国驻韩国大使馆供图

邢海明表示，当今世界并不太平，本地区来之不易的和平稳定需要我们共同守护。两国共同利益广泛，在很多双多边问题上有着共同的诉求和立场。两国年贸易额超过3600亿美元，相互投资超过1000亿美元，上百万侨民在对方国家生活。因此，中韩关系必须也一定会发展得越来越好。

中国驻韩国大使邢海明在第三届“新时代中国大讲堂”开班仪式上致辞。中国驻韩国大使馆供图

文喜相表示，韩中两国有句共同的谚语叫“衣不如新，人不如故”。在过去30年间，韩中关系取得跨越式发展，两国政治外交、经贸人文等各领域交流成果斐然，业已成为以心传心的“老朋友”。尽管两国在交往过程中难免存在一些摩擦和分歧，但双方在经济发展、半岛和平等诸多领域存在巨大共同利益，这是确保韩中关系行稳致远的重要基础。当前韩中两国和韩中关系都站在新的历史起点，希望两国秉持无信不立、和而不同和同舟共济精神，共同努力，坚信韩中关系将取得更大更好发展。

韩国前国会议长文喜相在第三届“新时代中国大讲堂”开班仪式上致辞。中国驻韩国大使馆供图

“新时代中国大讲堂”由中国驻韩国大使馆和韩中文化友好协会共同主办，自2020年以来已连续举办三届，面向韩政治、经济、媒体精英介绍中国经济、社会、历史文化传统等全方位的发展面貌。

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