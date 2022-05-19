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中法企业家共话两国经贸合作

2022年05月19日16:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎5月19日电 （记者李永群）中国银行巴黎分行18日与法国展望与创新基金会（FPI）联合举办“中法经贸合作”主题早餐会。法国前总理、法国展望与创新基金会主席拉法兰，中国银行巴黎分行行长兼法中工商会会长何立勤等出席并致辞。早餐会邀请了近30位中法企业家参加，行业涉及运输、航空、电力、通讯、金融、投资、基础建设等领域。

拉法兰在主旨发言中展望中法经贸发展前景，鼓励中法企业在后疫情时代振奋信心，进一步扩大经贸合作。拉法兰指出，世界正在逐步走出疫情，法国经济正在快速恢复，中法要通过更紧密的合作保持供应链持续性和可靠性，支持经济稳步增长；两国要加强多领域交流，共同推动不同产业的经贸合作项目，尤其是要加强第三方市场合作；对于合作项目，企业界要早准备、早推动，越早行动就能越快走出危机。

何立勤分享了对2022年中法经贸合作新趋势、新机会的看法。她指出，中法、中欧有着广泛的共同利益和巨大合作需求，共识远多于分歧，合作远大于竞争。2021年，中法双边贸易额首次突破800亿美元，中欧贸易额突破8000亿美元。一批优质中国企业在法投资，为两国经济注入了新鲜的血液，并呈现以下趋势：中国的供应链优势与法国市场的结合越来越紧密，两国在绿色经济和数字化转型方面的合作在加深，两国合作的领域更加多元化。

参会中法企业家还就智能城市和智能停车场、低碳技术和碳市场、中法第三方市场合作、奢侈品市场、银发经济以及中国海外投资政策等多个领域的问题进行了交流。参会企业家一致认为，中国市场广阔，能够给予法国企业更为广阔的发展空间；法国企业的管理经验和先进技术可以为中国的产业升级贡献力量；随着两国经济的稳定发展以及合作的不断深化，企业对中法间经贸合作的信心和意愿将继续增强。 

(责编：崔译戈、张悦)

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