新华社伦敦5月18日电 专访：日本核污染水排放计划需要“真正开放的对话”——访国际辐射防护委员会成员戴维·科普尔斯通

新华社记者郭爽

日本原子力规制委员会18日审查通过东京电力公司福岛第一核电站核污染水排放计划，为这一计划“亮绿灯”。英国斯特林大学生物与环境科学系教授、国际辐射防护委员会成员戴维·科普尔斯通日前接受新华社记者专访时呼吁，日本政府应就福岛第一核电站核污染水排放计划广泛听取受影响民众的意见，开展“真正开放的对话”。

2021年4月13日，日本政府正式决定将核污染水过滤并稀释后排入大海。尽管日本渔业团体、部分地方官员等强烈反对这一处理方案，中韩等邻国也强烈反对和质疑，日本政府依然无视反对声音，计划于2023年春开始长期向太平洋排放所谓“放射性物质达标”的核污染水。

对此，科普尔斯通指出，这需要“真正开放的对话”，日本政府应“允许人们了解（核污染水排放）计划的后果”，应与“提出担忧的民众持续进行信息交流和对话，听取受影响者的担忧，这一点非常重要”。

科普尔斯通是国际辐射防护委员会成员，长期与国际原子能机构合作在全球范围内开展广泛研究，他曾到访福岛。

福岛第一核电站的核污染水含有放射性铯、锶、氚等多种放射性物质。日本政府和东京电力公司称，使用名为“多核素去除设备”的过滤设备可过滤掉除氚以外的62种放射性物质，而氚难以从水中清除。

“就其中存在的放射性而言，我们必须记住，这里的主要问题之一是氚，氚是氢的放射性同位素，这意味着它很难从受污染的水中分离。”科普尔斯通说。

在日本核污染水排放计划获得正式认可前，还有一个月的“征集意见”环节。在获得日本原子力规制委员会的认可和当地政府的同意后，东京电力公司可启动排放计划。日媒认为，接下来东京电力公司的排放计划能否获得福岛县等地方政府的同意将成为焦点。

科普尔斯通强调，受核污染水排放计划影响的民众声音“应该被倾听”，相关担忧“应该被考虑”，日本政府应就这些关切与民众展开全面讨论。

对于日本核污染水排放计划，国际社会提出诸多质疑和反对。环保人士指出，日本政府其实并未充分考虑所有手段，选择排放入海是为了节省成本。日本多个民间团体近期向日本经济产业省和东京电力公司递交了反对核污染水排放的约18万人联合署名，要求采取其他方法处理核污染水。

2011年3月福岛核事故“对（附近地区）渔业造成了影响”，科普尔斯通对记者说，人们担心食用可能来自受污染地区的鱼类，渔业因此受到“声誉、社会和经济的影响”。

科普尔斯通指出，福岛附近地区的渔业在2011年后受到重创且复苏缓慢，而核污染水排放计划可能又将放射性物质释放到环境中，再次影响周围地区的海鲜产业。

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