新华社马普托5月19日电（记者聂祖国）莫桑比克卫生部18日发布公告说，该国西北部太特省尚加拉地区发现一例儿童感染脊髓灰质炎病毒的病例，所感染病毒类型为野生1型脊髓灰质炎病毒。

据世界卫生组织非洲区域办事处同日发布的消息，感染病毒的儿童出现了瘫痪症状，这是莫桑比克自1992年以来报告的首例野生1型脊髓灰质炎病毒感染病例，也是今年以来非洲南部地区报告的第二例输入型野生脊髓灰质炎病毒感染病例，首例由马拉维报告。

世卫组织消息说，基因组测序分析表明新确诊病例和2019年已在巴基斯坦流行的一种毒株有关，与今年早些时候马拉维报告的病例相似。新确诊病例的3名密切接触者的相关病毒检测结果均为阴性。莫桑比克正开展进一步调查，以评估该确诊病例构成的风险程度，确定应对措施。莫桑比克近期已开展了两轮大规模脊髓灰质炎疫苗接种，为420万儿童接种了疫苗。

世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂说，在非洲又发现野生1型脊髓灰质炎病毒感染病例“非常令人担忧”，它表明了这种病毒有多危险，传播速度有多快。

世卫组织将帮助马拉维、莫桑比克、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦加强相关疾病监测。这5个国家将继续大规模接种脊髓灰质炎疫苗，计划未来几周内覆盖2300万5岁及以下儿童。

世卫组织还表示，莫桑比克的新病例和马拉维较早报告的病例不影响非洲的野生脊髓灰质炎病毒根除认证，因为这两例病例涉及的毒株并非本地的。世卫组织曾于2020年8月宣布非洲地区已根除野生脊髓灰质炎病毒。

脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，主要影响5岁以下儿童。对脊髓灰质炎尚无治愈方法，接种疫苗仍然是预防和控制相关疾病最经济有效的方法。

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