人民网旧金山5月18日电 （记者邓圩）当地时间5月18日上午，纪念“亚太裔遗产月”活动在美国旧金山亚洲博物馆举行，当地政要及亚裔代表齐聚一堂。活动旨在表彰亚裔群体对社会的贡献，并号召亚裔直面当前的挑战。

方李邦琴女士发表演讲。人民网记者 邓圩摄

五月是美国“亚太裔遗产月”，这场以“谨记和重振亚裔精神”为主题的纪念活动由方李邦琴家族基金会主办。活动当天，著名侨领方李邦琴女士宣布，方李邦琴家族基金会今后将在每年5月举办纪念活动，引领下一代继续“谨记和重振亚裔精神”。由方氏家族基金会捐赠的亚洲博物馆新展台“方氏启动台”也于当天隆重揭幕。该展台英文名为“Fang Family Launchpad”，设立旨在为亚裔当代艺术家建立展现才华的平台、促进多元文化交流。

方李邦琴接受人民网采访时表示，“亚裔美国人应该为他们对美国的重大贡献感到自豪。同时，他们也必须意识到这个国家存在挥之不去的歧视和仇恨。在我们为实现梦想而努力的同时，我们需要尽一切努力维护我们的权利，维护我们的尊严。这就是我们基金会举办这次活动的原因。”方李邦琴表示，她强烈感到有必要站出来，积极宣传亚太裔群体对社会的贡献，提振亚太裔群体面对挑战的信心。

方李邦琴女士接受人民网采访。人民网记者 邓圩摄

活动得到卡特中心、布什美中关系基金会，以及包括加利福尼亚州州长加文·纽森在内的当地政商界人士支持。卡特中心代表美国前总统卡特夫妇对活动表示祝贺，并表示：“感谢方李邦琴为保护华裔美国人权利所做出的努力。卡特总统和卡特中心坚信，稳定、互利的美中关系是两国和平与繁荣、两国人民福祉的支柱。”

旧金山市长伦敦·布里德到场为4位有突出贡献的亚裔颁奖并致辞。她回忆自己到访北京大学的经历，指出了中美双方青年增进理解与沟通的重要性。她表示，亚裔在旧金山经济发展过程中扮演重要角色，为美国西部开发、社会发展作出重要贡献。

现场为4位突出贡献亚裔颁奖。人民网记者 邓圩摄

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