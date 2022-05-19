新华社日内瓦5月18日电（记者刘曲）世界气象组织18日发布报告说，2021年温室气体浓度、海平面上升、海洋热量和海洋酸化这四项气候变化关键指标都创下新纪录，显示人类活动正在造成全球范围内陆地、海洋和大气变化，对可持续发展和生态系统形成持久、有害的影响。

世界气象组织发布的《2021年全球气候状况报告》显示，过去七年是有记录以来最热的七年。2021年，大气中温室气体浓度继续上升，虽然年初和年底的拉尼娜事件带来暂时的降温效果，但没有扭转气温上升的总体趋势，当年全球平均气温比工业化前水平高出了约1.11摄氏度。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯说，“气候变化正在我们眼前发生”，人类活动排放温室气体导致的变暖将影响数代人。

报告说，2021年海洋上层2000米深度范围继续升温，预计未来还将持续升温，而这一变化在百年到千年的时间尺度上是不可逆的。全球平均海平面在2013至2021年间平均每年上升约4.5毫米，主要原因是冰盖加速融化。

此外，异常热浪、洪水、干旱、飓风等极端天气事件在全球肆虐，造成经济损失及人员流离失所。这些灾害及新冠疫情削弱了几十年来全球在改善粮食安全上取得的进展，导致越来越多国家面临饥荒风险。

世界气象组织是联合国机构。联合国秘书长古特雷斯在与此次报告相关的视频致辞中批评“人类在解决气候恶化问题方面的一连串败绩”。他呼吁采取五项关键行动以推动可再生能源转型，包括获取更多可再生能源技术和供应、将可再生能源的私人和公共投资增加两倍、停止对化石燃料的补贴等。

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