新华社洛杉矶5月18日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心18日表示，截至当日，全美已累计报告180例不明病因儿童急性肝炎病例，最近两周内新公布的病例超过70例。

美疾控中心公布的信息显示，这些不明病因儿童急性肝炎病例来自全美36个州或地区，累计病例较本月5日公布的109例增加了71例。自今年2月以来没有新增死亡病例。自本月5日以来，需要肝移植的患者比例从15%降至9%。此前，美疾控中心报告有5名不明病因儿童急性肝炎患者死亡。

美疾控中心表示，尽管最近两周新报告的病例数较多，但这些病例并非都是新出现的。该机构在调查自去年10月出现的儿童急性肝炎病例，其中很多病例是最近才报告给美疾控中心。

美疾控中心说正继续调查可能导致这些病例的病因，包括检测及排除一些通常会导致肝炎的病毒。目前近半数患者存在腺病毒感染，因此腺病毒是被怀疑的主要原因之一。美疾控中心还在通过进一步的实验室检测来研究病毒基因组和其他潜在病原体，包括新冠病毒等。

美疾控中心表示，儿童肝炎重症非常罕见，但父母及看护人需要留意儿童肝炎的症状，尤其是黄疸。

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