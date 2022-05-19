新华社布鲁塞尔5月18日电（记者康逸）欧盟委员会18日宣布，欧盟计划从现在到2027年间增加2100亿欧元投资，支持绿能方案发展，以尽快摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖。

欧委会3月8日提出该项名为REPowerEU的方案，计划在2027年前逐步摆脱对俄化石燃料的依赖。

18日当天，欧委会公布了该项方案细则，投资计划是其中核心内容。根据方案，欧盟计划通过节约能源、多元化能源供应、加速可再生能源发展以及投资和改革等方式尽快摆脱对俄化石燃料的依赖，提出将欧盟2030年的能效目标从9%提高到13%，同时到2030年将可再生能源在欧盟能源消费中的比重从40%提高至45%。

相关资金将动用欧盟恢复基金和通过欧盟碳排放交易体系来筹措，用于支持可再生能源发展、提高能效以及进口液化天然气等方面。

欧委会主席冯德莱恩在声明中表示，这一方案将帮助欧盟节省更多能源，加速逐步淘汰化石燃料，启动新投资将是促进欧洲绿色协议的加速器。

欧委会执行副主席蒂默曼斯在新闻发布会上说，欧盟需要与其他国家在液化天然气和管道天然气、氢能发展方面建立战略伙伴关系，加快向可再生能源过渡。

当天，欧委会还发表了加强与海湾地区关系的声明。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，欧盟需要与海湾国家在能源安全、气候变化以及绿色转型、数字化、贸易和投资等方面进行更密切合作。

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