新华社布鲁塞尔5月18日电 新闻背景：北大西洋公约组织

新华社记者李骥志

18日，在北大西洋公约组织（北约）总部举行的在线视频仪式上，芬兰和瑞典两国驻北约大使正式向该组织秘书长斯托尔滕贝格递交了两国加入北约的申请书。斯托尔滕贝格表示，北约将尽快评估入会申请。

北约是二战后美国为遏制苏联而拉拢部分欧洲国家于1949年成立的军事政治集团。其宗旨是：成员国在集体防务和维持和平与安全方面共同努力，通过政治和军事手段，促进欧洲―大西洋地区的民主、法治和福利，保卫成员国的自由与安全。

冷战时期，北约的对立面是苏联与东欧国家于1955年组成的华沙条约组织（华约）。北约成立之初共有美国、比利时、加拿大、丹麦、法国、冰岛、意大利、卢森堡、挪威、荷兰、葡萄牙和英国12个成员国。在针对苏联和华约期间，北约曾先后进行了3次扩充：1952年2月，土耳其和希腊加入；1955年5月，联邦德国加入；1982年5月，西班牙加入。

20世纪后20年，随着东欧剧变、华约解散、苏联解体和冷战结束，北约开始实施“全方位应付危机战略”，并通过介入前南斯拉夫地区危机和推行“和平伙伴关系计划”等，开启东扩进程。

从1992年起，波兰等东欧国家相继提出加入北约请求。1995年9月，北约正式公布东扩报告。1997年7月，北约马德里首脑会议正式决定，接纳波兰、匈牙利和捷克三国加入北约。1999年3月，上述三国正式成为北约新成员，从而使北约的成员国增至19个。

2002年11月，在布拉格举行的首脑会议上，北约决定邀请爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亚、罗马尼亚和保加利亚加入。2004年3月，上述7国正式加入北约，使北约成员国增加到26个。

2008年4月，北约领导人在布加勒斯特举行的首脑会议上做出决定，推动西巴尔干国家加入北约。经过一系列谈判和相应程序，阿尔巴尼亚和克罗地亚于2009年4月加入北约。黑山2017年6月成为北约成员国。北马其顿于2020年3月正式加入北约。

申请加入北约要满足一定条件。根据《北大西洋公约》第10条，任何有能力推进该公约的原则并能够为欧洲―大西洋地区安全作贡献的欧洲国家，都可以接受北约的邀请成为集团成员。扩员的决定，必须得到北约所有成员国一致同意。

北约的扩大政策并非一成不变，而是不断经历调整。冷战期间的3次扩员，主要是出于战略考量。冷战后，北约面临着是否应继续扩张的困惑。为此，北约进行了专项研究，并最终决定：申请入约的国家必须达到一定的政治、经济和军事标准，以确保它们不仅是集团的受益者，也要成为贡献者。

北约称，这些标准包括：建立基于市场经济的有效的民主政治制度、公平对待少数民族、承诺和平解决冲突、愿意并有能力为北约军事行动作贡献、以及承诺保持民主的军民关系和体制结构等。

北约吸收新成员有一套繁杂的程序，共有7个步骤。第一步是入约谈判。北约向申请国正式发出谈判邀请，被视作是开启入约程序的第一步。第二步是递交意向书。被邀请国的外长以意向书的形式致信北约秘书长，确认接受成员国义务和履行承诺。同时，还要附上完成改革的时间表。第三步是签署议定书。北约为每个新成员准备新的议定书，所有北约成员国都要签署新的议定书。第四步是批准议定书。北约所有成员国的政府都要根据各自国内的要求和程序，对议定书进行批准。第五步是邀请入约。在所有北约成员国批准议定书并告知美国政府后，北约秘书长将向被邀请国发出加入北约的邀请。第六步是加入条约。被邀请国接到邀请后，依据本国程序加入新条约。最后一步是正式生效。

北约在成立后经过前后总共8次扩充，成员国增至30个。北约这个军事政治集团在冷战结束完成其使命后不仅没有就此解散，反而不断扩张其地理边界和活动范围。舆论广泛认为，这是因为美国需要利用北约继续把控欧洲事务、维护美国全球霸权。

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