新华社北京5月18日电 美国国会众议院情报委员会17日举行不明飞行物(UFO)主题听证会，两名国防部高级情报官员承认，一些UFO现象依旧超出政府的解释能力。

“不做假设”

这是美国国会50多年来首次就不明飞行物公开听证，国防部负责情报和安全事务的副部长罗纳德·穆特里、海军部情报局副局长斯科特·布雷出席。多家媒体报道，两人在会上措辞“谨慎”。

这是2021年11月19日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。新华社发（沈霆摄）

布雷说，过去20年来，美方观测到“越来越多未经授权或无法辨识的飞机或物体出现在军事管制训练区、训练靶场和其他特定空域”。按照他的说法，美国国防部没有发现“可能表明这些现象背后有任何非地球起源的东西”。

但是布雷同时说，不排除“非地球起源”的可能性，“我们对这是什么或不是什么没有任何假设”。

他当场播放两段不明航空现象(UAP)视频。一段显示天空中有闪烁的三角形物体，后来被确定为光线穿过夜视镜时产生的视觉现象。另一段视频显示一个闪光的球形物体高速掠过一架军用飞机的驾驶舱窗口。布雷说，这一事件迄今无法解释。

2021年3月20日凌晨，在美国阿拉斯加州安克雷奇，飞机飞过出现极光的天空（长时间曝光照片）。新华社记者吴晓凌摄

去年6月，美国政府公开发布不明飞行物报告，提及144例不明航空现象，其中大部分是美军飞行员观察到的情况。这份9页的报告所提及现象中，有80多例被多个传感器探测到；18例飞行模式或特征异常，例如在有强风的高空保持静止或者在没有可辨识推动力的情况下以极快速度移动。

布雷在听证会上说，尽管必须考虑到先进飞行器可能会使用“特征管理”技术隐藏飞行能力，但在美方已知范围内，“没有任何对手的飞行器能够在没有任何可识别推进装置的情况下飞行”。

他补充说，一些不明航空现象由于缺乏数据而难以解释，而少数情况下，“我们有更多数据，但我们的分析仍无法拼出事件全景”。

2021年10月1日，飞机在美国加利福尼亚州亨廷顿海滩举行的太平洋航展上表演。新华社发

“安全威胁”

为研究不明航空现象，美国国防部去年组建“空中目标识别和管理同步小组”。17日举行公开听证会后，众议院情报委员会就这一小组的工作举行闭门听证。

主持听证会的众议员安德烈·卡森强调，不明航空现象是“潜在国家安全威胁”，需要认真对待。

按照他的说法，这些现象确实难以解释，但“真实存在”。他提及外界担忧美国国防部先前倾向于关注“容易实现的目标”，即相对容易解释的事件，而“避开无法解释的事件”。

5月15日，在美国弗吉尼亚州阿灵顿，一架飞机从暴雨过后的双彩虹旁飞过。新华社记者刘杰摄

副防长穆特里在听证会上说，军方知道一些军人曾遭遇不明航空现象，这些现象构成“潜在飞行安全和总体安全风险”，因此承诺“将集中精力确定它们的来源”。

穆特里和布雷都说，国防部将根据线索调查，不论线索指向何种方向，其首要目标就是消除潜在国家安全威胁。

两人同时说，国防部决心消除长期以来与此类现象有关的“污名化”风气，鼓励飞行员主动报告不明航空现象。按照布雷的说法，不明航空现象观测数量近年来上升，除了技术进步因素，也缘于美军不再“污名化”上报观测或遭遇不明飞行物的行为。

卡森问穆特里，分析人员能否“保证遵循所有事实，不论这些事实会引导至哪个方向并评估所有假设”，后者给出肯定回答。“我们对所有假设持开放态度，”穆特里说，“你们追究到底是什么东西，我们同样想知道是什么。”（郑昊宁）

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