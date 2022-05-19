人民网曼谷5月18日电 （记者赵益普）18日上午，泰国国家旅游局在其办公大楼内举行仪式，正式推出中文旅游宣传曲《萨瓦迪卡曼谷》及音乐录影带（MV）。该宣传曲及MV由泰国亚洲大众集团制作，并于18日当天将版权移交给泰国国家旅游局。

《萨瓦迪卡曼谷》宣传曲MV版权移交仪式。人民网记者 赵益普摄

泰国国家旅游局副局长塔珀妮表示，《萨瓦迪卡曼谷》这首旅游宣传曲由泰国国家旅游局和泰国亚洲大众集团共同打造，MV很好地宣传了泰国形象，向包括中国游客在内的世界游客展现了泰国的文化、文明、旅游景点、美食等。中泰两国友谊源远流长，希望借助《萨瓦迪卡曼谷》这首歌曲献礼今年中泰建交47周年。

泰国国家旅游局副局长塔珀妮在仪式上讲话。人民网记者 赵益普摄

泰国亚洲大众集团董事长郭蕊表示，《萨瓦迪卡曼谷》这首歌及MV的制作，得到了泰国国家旅游局及泰国许多政府单位、企业的协助，希望通过这首歌展示曼谷的旅游魅力，助力泰国旅游业复苏。据了解，自4月8日在网络平台上线以来，《萨瓦迪卡曼谷》MV全球浏览量已突破1500万。

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