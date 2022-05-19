美国枪支管控不力、枪支暴力泛滥以及社会意识形态对立严重，尤其是白人至上主义盛行，导致了大规模枪击案屡屡发生。

当地时间5月16日，《大西洋月刊》发表了文章《白人主义、白色暴力》。文章称，白人至上主义极端暴力分子的行为在美国获得了社会运动的背书，枪击已不是目的，而是宣传意识形态的手段。

文章说，纽约州布法罗市大规模枪击案的凶手在作案前留下了写有作案动机的“宣言”，体现了严重的白人至上主义倾向和对少数族裔的厌恶。更加令人触目惊心的是，凶手还在“宣言”中向未来的“同道中人”喊话，为其写下制造暴力事件的指导方针。

《大西洋月刊》就此指出，美国正上演着一场社会运动来为大规模枪击事件背书。这场运动中除了凶手们之外，还包括立法者对此不予谴责，司法者对此不予追究，以及社会整体层面对此不予制止。这些枪手们并非“独狼”，他们只能体现白人至上主义的一半，而另一半就藏在政府机关中和电视节目中。在这场社会运动中，暴力事件不是他们的目的，而是宣扬其意识形态的手段。

当地时间17日，《时代周刊》也发表文章，对一些专家和政客在类似案件中所承担的角色进行反思。《时代周刊》表示，一些专家和政客一边在堕胎权问题上鼓吹珍视生命，另一边却对大规模枪击事件中体现出的白人至上主义和枪支管控不力视而不见。《时代周刊》指出，极端分子和枪支制造商并不希望制止大规模枪击案，他们希望整个美国武装到牙齿，以美国人民的生命为代价，帮助其获取权力和财富。

（来源：央视新闻客户端）

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