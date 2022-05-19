人民网开罗5月18日电 （记者沈小晓、李凉）5月17日，由苏伊士运河大学孔子学院和埃及中国商会联合举办的“中国企业进校园”现场招聘会在苏伊士运河大学校园内举行。此次共有25家在埃中资企业为埃及应届毕业生提供300多个就业岗位，吸引了大约五六千人次的埃及学生参加。

5月的埃及已经进入了炎热的夏季，但高温丝毫不影响同学们的应聘热情。定于11时正式开幕的招聘会，在上午10时左右，场地里已经有不少学生拿着简历出现在各招聘台前。记者在现场看到，此次招聘会岗位十分多元，类别覆盖翻译、电气工程、产品设计、建筑、通讯、畜牧等诸多热门行业。“我擅长操作办公软件”“我不介意工作地点”“我已经通过了中国汉语水平考试4级”……在各企业的招聘台前，有同学在向工作人员咨询岗位的具体情况，有的在认真阅读企业的宣传海报，有的则在交上简历后向面试官认真地做自我介绍。

马吉德·侯赛因是苏伊士运河大学中文系的大四学生。她上午10点就早早地来到招聘会现场，带着精心打印好的简历，寻找翻译的岗位。“我听说中国公司的待遇不错，发展的前景也很好，我希望今天能找到适合我的岗位。”侯赛因笑着说，“我参加过许多中文培训课程，也通过了中国汉语水平考试4级，我对自己的中文翻译水平很有信心。”

不仅有应届毕业生，招聘会上也有不少已经工作的职场人前来寻找新的就业机会。奥马尔·穆罕默德就是一名已经工作了4年的财务人员。他告诉记者，自己在伊斯梅利亚省的一个会计师事务所工作，但对目前的工作环境并不满意。“我之前与中国企业合作过，对中国企业的印象很好。中国企业的制度、福利、工作环境都不错，因此想来看看机会。”

新希望六和股份有限公司埃及片区人事行政专员常利平告诉记者，该公司在此次招聘会上计划招聘大约100名埃及员工，岗位包含中文助理、畜牧兽医、化验、财务、法务、机械工程、传媒等领域。“为提升企业服务、更多依托本地人才，公司已经与开罗大学、萨达特大学、贝尼斯为夫大学、谢赫村大学相关学院签有教育委培协议，安排毕业生实习，更有针对性地促进埃及学生的培养与就业。”常利平说。

中建埃及分公司自1984年进入埃及市场，深耕当地38年，先后承建了埃及多个重点项目，如开罗国际会议中心、新行政首都中央商务区项目、阿拉曼新城超高综合体项目等，对当地员工的需求十分旺盛。“目前我们主要招聘包括土建、机电、设计等专业的工程师，也提供财务、人力资源等专业岗位。”该公司人力资源主管刘飞告诉记者，公司一直十分重视人力资源属地化发展，“支持埃及学生充分就业，一方面是践行央企的社会责任，另一方面也能促进企业在当地可持续发展，增强文化融合，公司将继续关注并积极参与埃及校园招聘活动。”刘飞说。

中国驻埃及大使廖力强表示，中资企业不断开拓在埃业务的同时，始终坚持为埃民众谋福利、为促进埃青年就业做贡献。此次招聘会是埃及苏伊士运河大学孔子学院联合埃及中国商会服务当地社会的务实之举，为广大中资企业与埃及各高校毕业生搭建起了一个双向选择的平台。

苏伊士运河大学校长纳赛尔表示，愿同埃及中国商会一道，努力将在埃中资企业招聘会活动越办越好，让更多埃及青年人才找到用武之地，为推动埃中各领域友好合作作出更大贡献。

苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑表示，此次招聘会是苏大孔院为埃及学子与中国企业搭建起的重要交流平台。青年是国家的希望，是民族的未来。希望广大埃及青年学子抓住机遇，展现才华，成为埃中友好合作的见证者和参与者，为推动埃中命运与共的全面战略伙伴关系发展贡献自己的一份力量。

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