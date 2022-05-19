本报记者 张朋辉

新华社发

“中国电商平台的产品质量可靠、价格公道，物流和服务十分高效，是我网购的首选渠道。”家住比利时布鲁塞尔的乔纳森经常通过中国电商平台“海淘”生活用品。

最新数据显示，2021年欧洲跨境电商的市场规模超过1710亿欧元，较前一年增长36.5%。

个性化营销、在线交易、无接触配送……电子商务的优势在疫情防控期间更加凸显。比利时国际邮政公司一项针对25个欧洲国家的调查发现，有24个国家的消费者将中国卖家列为最受欢迎的跨境网络销售商前三。另有调查显示，欧洲国家超过1/4的消费者在跨境购物时优先选择中国卖家。

过硬的产品质量是中国商品受欢迎的重要原因。一大批中国品牌凭借高质量打开市场，收获了高评分和众多买家。中国的茶叶、丝绸等特色产品也拥有不少“粉丝”。

畅通的物流是中国产品远销欧洲的有力保障。“中欧班列”与跨境电商进一步融合，“义新欧”“苏新欧”和合肥至德国汉堡、威廉港等跨境电商专列先后开通并常态化开行。

货运量扩大进一步推动智慧物流产业发展。针对跨境电商“小批量”“高频率”和“碎片化”特点，去年11月，菜鸟网络正式启用比利时菜鸟列日数字物流中枢。作为欧洲最大的智慧物流基础设施项目，该中枢一期投入使用3万平方米工程场地，将中国的数字化设备、管理系统和欧洲的自动化物流机械结合在一起，集中办理卸货、清关、分拣等环节。如今，中枢每周调动约18架次货运航班，每天约60辆卡车往返于列日与欧洲主要城市之间，助力中欧双向贸易畅通。

“列日数字物流中枢是比中两国共建‘一带一路’的丰硕成果。”在比利时列日机场首席执行官弗雷德里克·雅凯看来，中国电商的智慧物流产业为机场在传统货运和快递之外，提供了多元化的机会，创造了更多就业。

电商领域合作也推动了欧洲电商业态创新。在荷兰海牙，欧中跨境电商协会成立了欧洲首个跨境电商直播孵化基地。走进基地，媒体营销、摄影、信息科技、直播等专业团队一应俱全，着力培育欧洲本土专业电商从业者。基地的“一口秀”直播站已经完成从10平方米到2000平方米不同大小的直播室初期建设，满足不同企业和产品的直播需求。欧中跨境电商协会会长陈雯介绍，未来基地将分别面向中国及欧洲本地消费者推介两地的优质商品，最终实现“全球买、全球卖”的目标。

“中国电子商务全球领先，涌现出许多新业态、新方式。”比利时中欧数字协会联合创始人克劳迪娅·韦尔诺蒂接受本报记者采访时表示，中国是全球制造大国，而欧洲是中国制造的重要市场之一，通过跨境电商，欧洲消费者更加方便地购买中国商品，体验新的购物方式。目前，欧洲网上购物的比例相对较低，欧中跨境电商具有很大发展潜力，相信会有更多欧洲消费者爱上中国“海淘”。

(责编：贾文婷、燕勐)