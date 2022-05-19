人民网里约热内卢5月17日电 （记者毕梦瀛、吴杰）当地时间5月16日，第17期中国援圭亚那医疗队在乔治敦公立医院顺利开展了该医院首例宫腔镜下子宫内膜息肉切除术。

宫腔镜技术让妇产科医生可以微创、准确、全面地了解宫腔，被誉为诊断宫腔内病变的“金标准”。宫腔镜手术微创、体表无切口、术后恢复快、痛苦小、出血少，优势明显，得到了越来越多医生与患者的认同。但在圭亚那乔治敦公立医院，从未开展过这类手术。第17期中国（江苏）援圭亚那医疗队在乔治敦公立医院成立妇科微创中心以来，宫腔镜手术有序开展。

缺少膨宫仪，医疗队就用输液加压袋及人工挤压控制膨宫压力；缺少器械，护士就自己清洗、消毒、安装设备，中心负责人马彦主任还同时给妇产科当地医生们进行临床带教。当地麻醉医生没有做过宫腔镜手术麻醉不熟悉手术需求，麻醉科卜晓萱主任亲自指导他们采用静吸复合，面罩给氧，保留自主呼吸的麻醉方法配合手术。

随着腹腔镜、宫腔镜手术在妇科的全面开展，中国援圭医疗队将进一步推广微创技术，造福圭亚那广大女性。

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